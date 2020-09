Parkování kola v cyklověži u pardubického nádraží se prodraží. Denní poplatek se z pěti korun zvedne na deset. Město chce dosáhnout toho, aby tržby pokryly náklady na provoz, včetně pravidelného servisu.

Cyklověž u pardubického nádraží | Foto: @SejkPcePhoto/Jiří Sejkora

„Postupem let je vidět, že si lidé na ukládání kol do věže zvykli. Mají zde jistotu, že jim kolo i vše, co si na něm nechají, nikdo neodcizí ani nepoškodí. Ale servis a monitoring věže stojí město ročně více než 190 tisíc korun. K tomu přistupují ještě mzdové a provozní náklady. Vybrané poplatky je ani zdaleka nepokryjí,“ řekl náměstek primátora zodpovědný za dopravu Petr Kvaš s tím, že podle názoru rady města nastal čas vrátit výši poplatku tam, kde byla při otvírání věže. Kvůli malému zájmu ale město poté poplatek snížilo na polovinu, aby naučilo cyklisty věž využívat.