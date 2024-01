„Areál Pardubické nemocnice bude brzy opět plně průjezdný a vzrostou zde i počty parkovacích míst,“ slibuje mluvčí nemocnice Kateřina Semrádová s tím, že po skončení úprav na náměstíčku před hlavním vjezdem z Kyjevské ulice nemocnice čeká už jen na zrušení poslední části dopravního omezení, a to na znovuotevření průjezdu podél kardiologie, radiodiagnostiky a urgentu.

„Počet parkovacích míst v areálu se po otevření budovy v dubnu letošního roku vrátí k původnímu číslu, v průběhu roku pak dokonce ještě trochu vzroste,“ řekl generální ředitel Nemocnice Pardubického kraje Tomáš Gottvald s tím, že nemocnice letos plánuje vytipovat ještě další plochy, kde by mělo vzniknout okolo dvaceti nových parkovacích míst.

Zoufalou situaci s parkováním u nemocnice navíc řeší dlouhodobě i Pardubický kraj. Podle hejtmana Martina Netolického kraj vyhodnocuje hned několik variant, jak řidičům usnadnit život. Plány na rozšiřování parkovišť si hejtmanství rozdělilo do několika etap. V tomto roce by se tak měl nemocniční areál rozšířit směrem k železniční trati.

„V první etapě jednáme s městem o převodu pozemku pod spodní vrátnicí. Na základě posouzení možné kapacity chceme dále rozpracovávat variantu s příčným stáním v obou směrech, což by nám umožnilo navýšit v této etapě počet parkovacích míst o přibližně 57,“ informoval Netolický s tím, že předpokládané náklady jsou nyní odhadovány na 15 milionů korun, ale částku bude kraj postupně upřesňovat.

200 parkovacích míst

Ve hře je opět i stavba nového parkovacího domu, o kterém se ve městě mluví už dlouho. Pardubická radnice i kraj v minulosti opakovaně vymýšlely projekty na parkovací dům, nikdy se ale na realizaci nenašly finance. Nyní ho hejtmanství plánuje postavit na místě heliportu.

Zdroj: Čížková Nikola

„Po dokončení stavby centrálního příjmu chceme realizovat v prostoru současné plochy pro přistávání helikoptér nový parkovací dům o předpokládané kapacitě do 200 parkovacích míst s lehkou konstrukcí ve výšce maximálně čtyř nadzemních podlaží. Ve výhledové realizaci je pak i druhý velký parkovací dům, který by mohl stát napravo od dnešního spodního vjezdu nemocnice,“ nastínil plány kraje hejtman Martin Netolický. Velký parkovací dům by mohl mít kapacitu až 500 míst.

Jako rychlejší varianta na získání alespoň některých míst, se jeví parkování v sousední čtvrti bývalé Tesly. Tam totiž vzniklo stání u Penny Marketu, jenže řidičům přijde drahé a navíc k němu vedou pouze schody, a tak tam téměř nikdo neparkuje.

„Rádi bychom jednali s majiteli parkovacích míst v areálu bývalé Tesly, protože se ukazuje, že zejména podzemní část parkovacích ploch u supermarketu není plně využitá. Umím si představit, že bychom v určitém režimu mohli nějaká místa pro nemocnici získat,“ dodal hejtman.