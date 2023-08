Pacienti, kteří sem míří z celého kraje, nemají kde zaparkovat. Tvoří se kolony a pacienti často volné parkovací místo hledají i půl hodiny. I to je denní realita v okolí Pardubické nemocnice. „Těch aut se sem snaží dostat mnohem více, než je kapacita nemocnice. Kapacita je tak maximálně pro personál. Už v šest hodin ráno je nemocnice plná a není kde zaparkovat,“ popsala situaci, kdy se u vjezdu do nemocnice tvoří kolony, Pardubačka Barbora Matýsková, podle které jsou navíc parkovací místa úzká.

Dopravní situace trápila návštěvníky nemocnice už v minulosti. Stavební práce na novém centrálním urgentním příjmu, které probíhají za provozu nemocnice, tomu ještě přispěly. „Některé objekty včetně míst určených k parkování musely vlivem záboru prostranství a započetí stavebních prací ustoupit,“ přiznala mluvčí Pardubické nemocnice Kateřina Semrádová. S navýšením jejich počtu se ale v projektu nového pavilonu nepočítá, na parkovací dům investorovi, kterým je Pardubický kraj, nezbyly peníze.

Chaotická situace je nyní navíc i v okolí nemocnice, kde si místní stěžují, že jim návštěvníci nemocnice blokují jejich místa. „V našem obvodu se potýkáme se zhoršenou možností parkování pro rezidenty, jelikož řada míst je obsazena lidmi, kteří přijíždějí do nemocnice. Parkovací dům v areálu by tuto situaci zcela jistě vylepšil,“ sdělil starosta čtvrtého městského obvodu Jan Procházka.

Podle primátora Pardubic Jana Nadrchala je parkovací dům velmi důležitý nejen pro nemocnici jako takovou, ale i pro celou oblast. Pardubická radnice i kraj tak opakovaně vymýšlely projekty na parkovací dům, nikdy se ale na realizaci nenašly finance. V plánu bylo také to, že parkování vznikne v sousední nové čtvrti Tesla. Tam nakonec vzniklo stání u Penny Marketu, jenže řidičům přijde drahé a navíc k němu vedou pouze schody, a tak tam skoro nikdo neparkuje. Hejtmanství tak nejspíše nezbyde nic jiného než vzít situaci do vlastních rukou.

Další parkovací plochy

Areál Pardubické nemocnice patří Pardubickému kraji, pozemky v okolí jsou města, to ale situaci s parkováním nedokázalo vyřešit. Problém tak radnice strategicky přenechá na kraji a pozemků za plotem nemocnice se nejspíše vzdá. Samosprávy se shodují, že chtějí zefektivnit parkování v okolí Pardubické nemocnice. Hejtmanství by tu tak mohlo vybudovat nová parkovací místa.

„Jedním z témat je zefektivnění parkování v okolí Pardubické nemocnice. To je nyní řešeno živelně i mimo areál nemocnice v blízkosti železniční trati u spodní vrátnice. Tyto pozemky jsou v majetku města, které nám ústy pana primátora nabídlo jejich převod do vlastnictví kraje a rozšíření areálu nemocnice i do této lokality. To by nám následně umožnilo celý prostor kultivovat a zřejmě i nalézt možnosti rozšíření o další parkovací plochy,“ uvedl hejtman Martin Netolický.

Návrat k plynulému parkování bude ale vyžadovat peníze, nové projektové plány a schválení obou samospráv. Kraj musí nejdříve peníze na vybudování parkoviště najít. Pak se projektem začnou zabývat projektanti a v neposlední řadě musí záměr schválit zastupitelé obou samospráv.