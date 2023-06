Také o letošních prázdninách Pardubický kraj ve spolupráci s Muzeem starých strojů a technologií připravil pro fanoušky železniční nostalgie pravidelné sobotní jízdy parních vlaků. První jízda se uskuteční již v sobotu 1. července, kdy se vlak vypraví na cestu z Dolní Lipky přes Českou Třebovou, Moravskou Třebovou až do Chornic. Jízdy se budou konat pravidelně každou sobotu až do 2. září.

Parním vlakem Pardubickým krajem. | Foto: Lukáš Prokeš

"Stejně jako v předchozích letech máme pro fanoušky železniční nostalgie připravené pravidelné letní sobotní jízdy parních vlaků v našem kraji a to od 1. července do 2. září. První červencovou a první srpnovou sobotu kdy vyrazíme z Dolní Lipky přes Českou Třebovou, Moravskou Třebovou až do Chornic. Jedná se o trasu, kterou jsme poprvé vyzkoušeli v loňském roce, ale v letošním zajedeme až na chornické nádraží, což jistě fanoušci železniční nostalgie ocení," uvedl hejtman Pardubického kraje Martin Netolický.

Všechny dostupné informace budou průběžně aktualizovány na internetových stránkách vlaky.pardubickykraj.cz

„Novinkou je také spolupráce s Královéhradeckým krajem, kdy se 26. srpna vydáme z Dolní Lipky přes Letohrad a Žamberk až do Hradce Králové. Všechny ostatní sobotní termíny zařazujeme oblíbenou trasu z Dolní Lipky přes Ústí nad Orlicí až do Hanušovic v Olomouckém kraji. Zde jsme čekali na souhlasné stanovisko Správy železnic z hlediska omezení zátěže na vybraných úsecích trati,“ sdělil hejtman Martin Netolický s tím, že v tuto chvíli jsou finalizovány jízdní řády.

Jízdy pro Pardubický kraj zajišťuje Muzeum starých strojů a technologií v Žamberku. Podle jednatele muzea Michala Bednáře se pro letošní rok nebudou měnit přepravní podmínky. „Stejně jako v předchozím roce nebude nutné se k jízdě rezervovat. Kapacita vlaku je dostatečná, a proto mohou cestující přijít kdykoliv do jednotlivých stanic a využít vlak nejen jako zážitkovou cestu, ale i pro běžnou přepravu. Samozřejmostí je umožnění přepravy jízdních kol a vždy dobře vybavený jídelní vůz,“ řekl Bednář.

Všechny dostupné informace budou průběžně aktualizovány na internetových stránkách vlaky.pardubickykraj.cz

Trasy jízdy parních vlaků

1. července a 5. srpna

Dolní Lipka – Česká Třebová – Moravská Třebová - Chornice

8., 15., 22., 29. července

12., 19. srpna a 2. září

Dolní Lipka – Ústí nad Orlicí – Hanušovice

26. srpna

Dolní Lipka – Letohrad – Žamberk – Hradec Králové