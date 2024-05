Pardubičtí policisté zahájili pátrací akci po pohřešovaném 66letém muži z Dubiny. Prosí veřejnost o pomoc. Není vyloučeno, že by si pohřešovaný mohl chtít ublížit.

V pondělí policisté pátrali ve Studáneckém a Spojilském lese a v okolí, kam muž chodil venčit psa. | Foto: Policie ČR

Pardubičtí policisté zahájili pátrací akci po pohřešovaném 66letém muži z pardubické Dubiny.

Odkaz na pátrání ZDE. Pokud je odkaz neaktivní, muž byl nalezen.

Jeho zmizení oznámila v neděli 12. května před šestou hodinou večerní manželka. „Žena ale svého chotě neviděla již od pátku od 15. hodiny. Pohřešovaný doma zanechal mobilní telefon i doklady a peníze," uvedla mluvčí policie Pardubického kraje Markéta Janovská. Aktuálně, tedy v pondělí, policisté pátrají ve Studáneckém a Spojilském lese a v okolí, kam muž chodil venčit psa.

Zdroj: Policie ČR/Databáze pohřešovaných

Muž by měl být vysoký 170 cm, vážit by mohl asi 80 kg, bez vlasů, bez vousů. Na sobě by mohl mít modré šusťákové kalhoty, červené triko s dlouhým rukávem a béžové plátěné boty.

Není vyloučeno, že by si pohřešovaný mohl chtít ublížit. A dle údajů uvedených v pátrání může být i ozbrojen. Mimo Pardubic by mohl mít vztah i na Orlickoústecko, Choceň, Vysoké Mýto.

Pokud byste muže odpovídajícího popisu někde od pátku do současné doby viděli nebo měli poznatky k jeho možnému pohybu, volejte policistům na linku 158.

