Nejen v okolí písníků Hrádek a Oplatil u obce Stéblová na Pardubicku policisté pátrají po 62letém muži. S žádostí o pomoc při pátrání po pohřešovaném se policisté obrátili na veřejnost. Pokud jste muže viděli, zavolejte na linku 158.

Pohřešovaný Miroslav Ryzner. | Foto: PČR

Pohřešovaný Miroslav Ryzner.Zdroj: PČR„Žádáme veřejnost o pomoc při pátrání po pohřešovaném muži. Pohřešovaný by se mohl pohybovat v okolí písníků Hrádek a Oplatil a samozřejmě nejen tam. Muž by na sobě měl mít šedomodré tričko s krátkým rukávem, šedé kraťasy a boty značky New Balance,“ sdělila Markéta Janovská, tisková mluvčí policie Pardubického kraje.

Veškeré informace o pohřešovaném muži policistům sdělte na lince 158.

Pokud je odkaz neaktivní, pohřešovaný byl nalezen.