Uprchlý vězeň, rekordman, který spravedlnosti uniká 25 let, nebo recidivista. V policejních databázích jsou dva typy lidí, po nichž se pátrá – hledaní, což jsou ti, laicky řečeno, o které se zajímají z nějakého důvodu orgány činné v trestním řízení, a pohřešovaní, tedy ti, které postrádají jejich blízcí. Mezi hledanými v regionu jsou i děti mladší 18 let. Podívejte se, zda někoho z nich neznáte.

Informace jsou převzaty z databáze, která obsahuje údaje o pohřešovaných a hledaných osobách, po kterých Policie České republiky vyhlásila pátrání. | Foto: Databáze Policie ČR

Už je to dva týdny, co se dozorcům pardubické věznice ztratil 56letý Miroslav Murín. Ten v pátek 27. října podle policie odešel ze střeženého pracoviště na Palackého třídě. Jak dokázal zmizet, zatím není jasné.

MURÍN MIROSLAV (Může se vydávat za PRAŽÁK Miro, MURÍN Miroslav), Pátrání vyhlášeno 27.10.2023Zdroj: Databáze Policie ČRMiroslav Murín, který je původem ze Slovenska, podle policie navíc možná mění identitu i vzhled. Může se vydávat za Mira Rasputina nebo Mira Pražáka. „Muž má 182 centimetrů vysokou, štíhlou postavu. V době odchodu měl na sobě světlé triko s dlouhým rukávem a černé pracovní kalhoty s kšandami. Na tváři měl plnovous, nicméně je pravděpodobné, že se na útěku bude snažit změnit svůj vzhled i oblečení,“ popsala mluvčí policie Iveta Kopecká s tím, že naposledy byl vidět kolem půl šesté ráno.

Hledaný vězeň má mít vazby na území hlavního města Prahy, kde v minulosti páchal majetkovou trestnou činnost. „Může se ale pohybovat po celém území naší republiky,“ dodala Kopecká. Jakoukoliv informaci k pobytu či pohybu uprchlého vězně přijmou policisté na bezplatné tísňové lince 158.

O případu jsme psali >>> ZDE.

22 mužů, 6 žen

Policie na Pardubicku má v hledáčku i další. Utíkají před spravedlností, neplatí výživné, nevrátili se domů nebo třeba bez svolení odešli z výchovného ústavu. V policejní databázi je aktuálně vyhlášeno pátrání po zhruba 22 mužích a 6 ženách s bydlištěm na Pardubicku. Policisté pátrají i po patnáctiletém Miroslavu Fontošovi nebo čtrnáctileté Miluši Kokiové. „Většinou jsou lidé vypátráni v řádech několika měsíců, maximálně do roka,“ vysvětlila policejní mluvčí Dita Holečková.

Na svobodě bude nebezpečná, řekl znalec o ženě, která v Polabinách ubodala muže

Jsou tu ale i tací, kteří jsou v pátrání několik let. Skrývají se, nebo se pohybují mezi lidmi? Například Jana Habase policie hledá od roku 2012, Daniela Dávida od roku 2017. Mezi největší rekordmany ale patří Mai Ngoc Hoang, který uniká 25 let, Ondřej Polák 21 let nebo František Havelka, který před spravedlností prchá už 18 let. „Pokud je osoba hledaná dlouho, většinou o ní víme, ale buď dlouho probíhá řízení o vydání, nebo ji cizí země nevydala,“ doplnila Holečková.

Mezi pohřešovanými z okresu Pardubice je už od září 2005 Tadeáš Vinkler. V době, kdy zmizel, mu bylo 18 let. Dalším dlouho pohřešovaným je Roman Černohlávek, po tehdy pětadvacetiletém muži bylo vyhlášeno pátrání před téměř třinácti lety.

Pomáhají sociální sítě

Pohřešované osoby, které odešly z domova, se najít daří. Nalézat hledané osoby se daří především díky všímavosti lidí. „Velkou měrou k vypátrání pohřešovaných osob přispívají sociální sítě a aplikace, kde známí a příbuzní pohřešovaných sdílejí uvedenou informaci, jakož i případné zveřejnění v rozhlasech místních obcí a internetových denících,“ dodala mluvčí krajské policie Markéta Janovská.

Rozhodnuto. Mladý recidivista, který umlátil bezdomovce, si odsedí 9 let

Informace jsou převzaty z databáze, která obsahuje údaje o pohřešovaných a hledaných osobách, po kterých Policie České republiky vyhlásila pátrání. Pokud některý z těchto lidí už nemá na stránkách policie svůj aktivní odkaz v pátrání, byl z databáze vyřazen.

Mohlo by vás zajímat: Mezi Pardubáky rozpoutala vášnivou debatu, přesto září do tmy a děti potěší

Zdroj: Jaroslav Černý