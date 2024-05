Postava ve zbroji římského vojína s mečem a korouhví, vylévající vodu z vědra na hořící dům v připomínce toho, že prý kdysi svou modlitbou odvrátil plamennou zkázu. Tak to je Svatý Florián – ochránce v nebezpečí ohně, vody a války a zejména patron hasičů. Církev si jeho památku připomíná právě dnes a proto je 4. květen Dnem hasičů. Ideální příležitost pro slavnostní předání nové cisternové automobilové stříkačky Scania Hasičskému záchrannému sboru Pardubického kraje, které se v sobotu 4. května odehrálo v areálu Automatických mlýnů v Pardubicích.

Na den sv. Floriána dostali hasiči HZS Pardubického kraje novou cisternovou automobilovou stříkačku Scania. | Foto: HZS Pardubického kraje

„Práce hasičů je nesmírně náročná. Jsou vždy připraveni a bez ohledu na čas nebo obtížnost situace nasazují svůj život s neuvěřitelnou odvahou a profesionalitou. Jejich práce je často nebezpečná a náročná, ale nikdy neváhají, když jde o záchranu životů nebo majetku. Proto je velmi důležité podporovat je a poskytnout jim k jejich práci co nejlepší podmínky,” přiblížil primátor města Pardubic Jan Nadrchal. Právě město Pardubice zafinancovalo pořízení stříkačky 10 miliony korun. „Za to, s jakým nasazením hasiči denně riskují své životy, a to se nebavíme jen o požárech, ale o dalších katastrofách jako jsou například záplavy, nebo dopravní nehody, jim patří velký dík,” dodal primátor Nadrchal.

„Podpory od města Pardubice si velmi vážíme a jsme rádi, na jak dobré bázi dlouhodobě funguje. Nyní díky této podpoře získáváme novou cisternovou automobilovou stříkačku, která nahradí model z roku 2005, který naopak my věnujeme jednotce sboru dobrovolných hasičů Městského obvodu Pardubice I,” uvedl ředitel HZS Pardubického kraje Aleš Černohorský a dodal, že díky novému automobilu se posune úroveň požární ochrany ve městě na novou úroveň.

Stát ve státě. Království perníku má své hranice, celnici, státní symboly, měnu

O finančním daru pro HZS Pardubického kraje rozhodlo jednohlasně zastupitelstvo již v roce 2021, nicméně od začátku bylo stanoveno, že město bude tento dar vyplácet ve třech splátkách po dobu tří let, a proto došlo k předání automobilu až nyní. „Jako město podporujeme profesionální hasiče dlouhodobě a pravidelně. Ročně hasičskému sboru přispíváme 3,7 milionu korun na pokrytí investičních a neinvestičních výdajů, jež souvisejí s jejich prací,” doplnil náměstek primátora zodpovědný za rozpočet Jakub Rychtecký, a připomněl, že město v letošním roce reagovalo na čtyřmilionový příspěvek Pardubického kraje a schválilo navíc finanční příspěvek ve výši tří milionů korun, díky kterému si HZS Pardubického kraje pořídí nový moderní velitelsko-spojový automobil.

Celé dopoledne se v prostorách Automatických mlýnů byl odehrával doprovodný program pro děti a ukázky v soutěži TFA – Nejtvrdší hasič přežívá, která zahrnuje nejtěžší hasičské disciplíny.

K ochraně hasičů a jejich nové technice požehnal na závěr ceremoniálu Mons. Jan Vokál.

