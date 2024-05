Po pěti letech se do pardubické arény vrátil zpěvák Pavol Habera a legendární skupina Team. Pardubice se staly první zastávkou na jejich turné Tour 100.

První koncert turné Tour 100 Pala Habery a skupiny Team v pardubické aréně. | Foto: Luboš Jeníček

Již na konci minulého turné v roce 2019 se kapela Team rozhodla, že spolu se svými fanoušky oslaví stovku, a to šedesátiny frontmana Pala Habery, který se narodil v dubnu 1962, a čtyřicet let trvající kariéru skupiny. Ale covidová pravidla byla proti. Zbrusu nová show, která zahrnuje to nejlepší ze čtyřicetileté tvorby, tak zazněla poprvé až 2. května 2024 v enteria aréně Pardubicích.

Po Pardubicích následují koncerty v halách v Českých Budějovicích, v Brně, ve Zlíně, v Třinci, v Praze a v Ostravě.

