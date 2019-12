Uskupení Pardubáci společně chce peníze vynaložené na jízdné zdarma raději dát mateřským a základním školám na stravování.

„Přivedla nás k tomu kauza v MŠ Korálek, kde kontrola a anonymní oznámení odhalilo tristní stav kvality jídla, které konzumují naši nejmenší,“ připomněl zastupitel František Brendl problém, který se řešil v jedné z pardubických mateřských škol. Rodiče si stěžovali, že děti dostávají malé porce a zkažené ovoce.

Politické gesto

Právě proto chtějí Pardubáci přesunout peníze v rozpočtu z položky jízdné pro seniory na zkvalitnění stravy v pardubických MŠ a ZŠ. „Je to spíše politické gesto. Školky výrazně saturujeme, rozpočet na tuto oblast myslí,“ reagoval primátor Pardubic Martin Charvát (ANO).

„Naopak senioři jsou skupina občanů, která z hlediska služeb čerpá nejméně,“ pokračoval primátor s tím, že s prosbou o jízdné zdarma ho různé senior kluby oslovovaly dlouhodobě. „Čtyři roky jsme o tom jednali a rozhodli jsme se, že to pro ně uděláme. Jsem rád, že jsme to prosadili,“ dodal Charvát.

Od září tak všichni cestující starší 70 let jezdí po Pardubicích zdarma, stačí, když se prokáží občankou. Ke slevě nepotřebují ani trvalé bydliště v krajském městě. „Než k opatření došlo, slýchali jsme názory, že budeme muset přidávat spoje, že se lidé nevejdou do trolejbusů a podobně. Nic takového se nestalo,“ řekl zastupitel Jan Hrabal (ANO).

Přesto by chtěli Pardubáci společně v roce 2020 jízdné zdarma zrušit a vrátit seniorům lítačky, za něž platili 340 korun ročně. „Chceme zrušit vymoženost Pardubic, kdy důchodci nad 70 let mohou jezdit zdarma, a vrátit jim symbolický poplatek, který nečiní ani 40 korun měsíčně,“ uvedl Brendl s tím, že poskytovat něco zcela zdarma není v souladu se zdravým rozumem. „Chybí tu přirozený regulační prostředek, kdy službu využívají opravdu ti, kteří to potřebují. Jsme přesvědčeni, že kdyby důchodci věděli, že tím pomůžou vnoučatům k lepší stravě, tak by ochotně platili 40 korun jízdného za měsíc,“ podotkl Brendl.