Řidička se dostala do úzkých, vyjet z parkovacího místa jí pomohli strážníci

I strážník někdy zaskočí, když je potřeba řidič. Ne, že by snad začali v Pardubicích poskytovat služby taxi, jsou ale případy kdy je lepší, když strážník usedne přímo za volant a pomůže prekérní situaci vyřešit. Nedávno takhle pomohli řidičce, která se na parkovišti dostala do úzkých. A to doslova.

Strážníci pomohli řidičce v nesnázích | Foto: Městská policie Pardubice