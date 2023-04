Internisté, ortopedové nebo chirurgové. Nemocnicím v Pardubickém kraji chybí zhruba sedm desítek lékařů. O práci v menších nemocnicích se doktoři neperou, nemocnice proto sázejí i na tučné náborové příspěvky. Na finanční injekci lákají i radnice, například Svitavy takto shánějí obvodní lékaře a zubaře. A zabírá to. Mnozí lékaři toho ale zneužívají a často mění působiště, aby dosáhli na co nejvíc benefitů.

Nemocnice v Pardubicích | Foto: Archiv Deníku

Interna ve Svitavách se roky potýká s personálními problémy. O obor interny nemají lékaři zájem, a tak je inzerát na obsazení pozice lékaře na svitavské interně stále aktuální.

„Přijali jsme na internu několik mladších lékařů. Ještě stále to není úplně ideální situace, chybí nám nyní zkušenější kolegové, protože lékaři bez aprobace musí pracovat pod dohledem,“ vysvětlil před časem Pavel Kunčák, náměstek léčebné péče Svitavské nemocnice a primář oddělení ARO.

Nemocnice v Pardubickém kraji sází stejně jako jinde v republice na náborové příspěvky. Ty se v kraji pohybují ve statisících. „Náborový příspěvek slouží k podpoře obsazení vybraných pracovních pozic. Využíváme ho zejména pro lékařské a nelékařské zdravotnické pozice, a to u kriticky nedostatkových profesí a oddělení,“ sdělila mluvčí krajských nemocnic Kateřina Semrádová.

Náborové příspěvky jsou jedním z řady náborových nástrojů (více o nabízených benefitech ZDE), které se v českém zdravotnictví využívají. „V Nemocnici Pardubického kraje jsou součástí širší skupiny náborových aktivit. Jezdíme na veletrhy, pořádáme akce pro studenty a aktivně spolupracujeme s univerzitami a odbornými školami. Využíváme sociální sítě, komunikujeme v odborných skupinách a snažíme se hledat nové personální zdroje,“ přiblížila Semrádová. Studentům pak nemocnice nabízejí stipendia.

Na peníze někdy lékaři slyší a díky tomu se daří některé pozice obsadit. „Ne všechny pozice, na které jsou vypsány náborové příspěvky, se však daří obsadit,“ podotkla Semrádová.

Navíc někteří zaměstnanci náborové příspěvky dokážou i pěkně využít. „Setkáváme s jevem, kterému říkáme náborová turistika. Zdravotník nám nastoupí, vydrží po dobu čerpání náborového příspěvku tak, aby splnil pravidla, a pak odchází do jiné nemocnice za jiným náborovým příspěvkem,“ doplnila mluvčí krajských nemocnic. Lékaři absolventi mohou v Pardubickém kraji získat příspěvek 100 tisíc korun, lékař specialista potom až 300 tisíc korun.

Lékaři však nechybí jenom v nemocnicích. S jejich nedostatkem se potýkají také města. Ve Svitavách proto vypsali granty pro praktické lékaře a zubaře. A nejde zrovna o malé částky, dotace od města má však jasné podmínky.

Letos město otevře grant pro jednoho praktického lékaře, který ve Svitavách otevře novou praxi, nebo převezme nějakou stávající. „Podmínkou je věk do 40 let a aby udržel praxi ve městě minimálně pět let. Požadujeme otevřenou ordinaci minimálně pět dní a třicet hodin týdně, a to dopoledne i odpoledne. Pro jednoho lékaře máme na letošní rok připravený jeden milion korun na vybavení ordinace,“ přiblížila podmínky místostarostka Svitav Ditta Kukaňová.

U zubařů jdou Svitavy cestou stipendia. Grant je určený pro studenty zubního lékařství. Zájemce by už od druhého ročníku dostával 200 tisíc korun ročně, celkově jde za čtyři roky studia o částku 800 tisíc korun. Podmínkou je, aby po absolvování školy otevřel praxi ve Svitavách a provozoval ji minimálně pět let.

„Jednáme s jedním obvodním lékařem, který chce ve Svitavách otevřít ambulanci. V současné době už chystá rekonstrukci domu. Co se týká zubařů, ozvala se nám jedna svitavský studentka, že by měla zájem. Grant otevřeme v červnu, tak má čas se rozmyslet, jestli do toho půjde,“ sdělil svitavský starosta David Šimek.

Čtyři nové zubní ordinace by mohla ve Svitavách otevřít klinika z Kyjeva. Podle starosty Šimka však jejich projekt ještě není úplně dotažený a potýkají se s několika problémy.

