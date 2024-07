V prostorách velkého zámeckého nádvoří, prvního rondelu a třetího parkánu se budou moci lidé bavit po celých pět dní, až do soboty 3. srpna.

„Festival Perštejnlove má hlavní tematickou linku, a to že hrajeme hry, které jsou o lásce a o vztazích ve všech jejich podobách. My říkáme od té romantické podoby až třeba i po tu nenávist, a právě podle toho dramaturgicky vybíráme hry, které se sem budou hodit. Každý rok se snažíme přivést soubor, který tady ještě na našem festivalu nevystupoval, což se nám podařilo i letos. Je tady například poprvé jihlavské Horácké divadlo, které sem jede s velice oceňovanou inscenací, ať už diváky nebo kritiky zvanou Utrpení mladého Werthera. Máme tady také náš projekt Rande naslepo a poprvé tady také vystupuje David Macháček ze Slováckého divadla DONDI, což je rodák z Pardubic, který studoval na ZUŠ v Chrudimi a takhle se vlastně vrací do Pardubic,“ uvedla dramaturgyně festivalu Pernštejnlove, Kateřina Fikejzová Prouzová.

Láska a vztahy ve všech podobách, to jsou témata, která se navzájem propojují na festivalu Pernštejnlove. Nechybí humor, skeče ani improvizace.

„Komedie o komikovi je vlastně komedie o humoru, o různých jeho podobách od těch pokleslých až po ty intelektuální, vzdělaný a chytrý. Já mám roli stárnoucího vyčpělého komika, který býval dobrý a slavný a už mu to moc nejde. Určitě máme společný věk a délku praxe a přemýšlení o humoru,“ Deníku prozradil herec Miroslav Táborský. „Já těch rolí tam mám několik, dokonce i ženské, tak věřím, že v každé by se našlo něco společného, ale celkově to pro mě znamená velkou školu a skvělé parťáctví právě s Mirkem,“ řekl další z herců Filip Teller.

Kabaretní divadlo Komediograf je známo svým humorem i improvizacemi, které rozhodně nechyběly ani v Komedii o komikovi. Ve své tvorbě se snaží o vznik témat zaměřených na každodenní život, ale nahlíží i do společenského života či politické satiry.

„Je to vlastně spoustu zajímavých a rozličných her. Převážně témata o lásce, o vztazích a snažíme se sem dostávat všechno nejlepší z řekněme české amatérské scény. Dost často ale tady uvidíme třeba jako dnes večer profesionální herce a většinou naše kolegyně dramaturgyně Kateřina Prouzová Fikejzová vybírá ty nejlepší představení tak, aby sedly do celé dramaturgie,“ poodhalil ředitel Východočeského muzea v Pardubicích Tomáš Libánek.

„Právě jsme čerstvě zamilovaní, tak si to chceme užít i v prostředí, které napovídá, že by mohlo být právě pro nás. Jinak já jsem tu byla už vícekrát a jsem nadšená,“ svěřila se paní Eva z Pardubic. K vidění budou od 30. července do 3. srpna nejen divadelní představení, ale svůj hudební program na parkánu představí například Helena Kalambová s kapelou, Matěj Metoděj Štrunc & Ateliér, Be4eight nebo něco něco.