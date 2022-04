Na konečné zastávce tak na pejska už čekali strážníci, kteří se ho ujali. Pes teď čeká v útulku na svého majitele.

Na psy cestovatele jsou strážníci v Pardubicích zvyklí. Vlakem do Pardubic přicestoval například i roční boxer, který v nestřeženém okamžiku naskočil do rychlíku jedoucího na trase Choceň – Praha. Cesta, tentokrát z Prahy, skončila v Pardubicích i pro fenku kokršpaněla, která po leknutí utekla a zvládla, cestu metrem i s přestupem na vlak. „Všechny tyto zmíněné příběhy vždy skončily šťastně, a to opětovným shledáním domácích mazlíků s jejich majiteli. Pevně věříme, že i včerejší dobrodruh bude co nevidět ve svém pelíšku,“ řekla Lucie Klementová.