„Večer cestou z Moravské Třebové na Svitavy bylo minimálně pět odstavených aut s defektem pneumatiky. Na silnici první třídy jsou krátery a silničáři dají jen ceduli a tím to hasne. Chápu, že se to v zimě nedá moc opravit a řidiči musí dávat pozor, ale nechat jedničku v takovém stavu, to mi hlava nebere,“ uvedla řidička Barbora Barumková.