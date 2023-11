Řídicí výbor Hradecko-pardubické aglomerace připravil balík projektů, jejichž žadatelé mohou připravovat své záměry z oblasti odpadového hospodářství s dotační podporou 240 milionů korun. Ta bude mimo jiné směřovat do projektu Centra pro komplexní využití odpadů (CEKVO), na němž spolupracují tři subjekty: město Chrudim, Služby města Pardubic – Odpady a společnost UGI Pardubice. Vytvořením prvního regionálního centra cirkulární ekonomiky se tak začne zpracovávat odpad z území Chrudimska a Pardubicka.

„Projekt CEKVO je v českém prostředí skutečně unikátní. Jeho velkým přínosem je jak dopad do značné části území naší aglomerace, ale i spolupráce tří žadatelů, z nichž jeden je soukromý. Právě pro realizaci takto provázaných projektů byly integrované územní investice (ITI) vymyšleny,“ řekl manažer ITI Filip Hoffman.

Město Chrudim s podporou více než 27 milionů korun postaví separační dvůr, který bude jedním z prvních článků ve zpracování využitelných složek odpadů. Služby města Pardubic – Odpady pak dostanou 91 milionů korun, aby vybudovaly návaznou třídicí linku pro separovaně sbíraný komunální odpad v Dražkovicích, kde bude docházet k dalšímu dotřídění plastu a papíru. V areálu vznikne také místo pro shromažďování a překládku skla.

Poslední část systému představuje záměr společnosti UGI Pardubice, která chce zpracovávat tyto odpady v pardubickém Semtíně na různé lokální výrobky a materiály. Mezi ně patří například výroba přepravních obalů z recyklovaných papírových obalů nebo výroba stavebních desek z recyklovaných plastů. Dotace by měla dosáhnout částky 82 milionů korun.

„Když tento projekt v pardubickém Semtíně nevznikne, linku na zpracování plastů postavíme v průmyslové zóně v Markovicích. Mohli bychom tak vyrábět lavičky do parku, dekly na kanály a další věci, které by si od nás koupily obce a města,“ řekl starosta Chrudimě František Pilný. Zdůraznil ale, že se tento plán může uskutečnit až poté, co bude vybudován severní obchvat města, aby náklaďáky s odpady nejezdily po městě.

O separačním dvoře v Markovicích se hovoří dlouho, studie výstavby vznikla už v roce 2017. Tehdy byla součástí dvora i kompostárna, kvůli které se zvedla nevole místních obyvatel. „My jsme nikdy v Markovicích nebyli proti stavbě separačního dvora. Víme, že je ve městě potřeba. Zaráží nás ale to, že vše je ve fázi územního rozhodnutí a v dokumentu je stále kompostárna zakreslena. Budeme věřit, že vedení města drží slovo a respektuje přání občanů,“ řekl Jaroslav Bursa ze spolku Naše zelená Chrudim, který v minulosti petici proti kompostárně založil.

Ale u Markovických existují jiné obavy, a to z nadměrné dopravy aut mířících do separačního dvora. „Na silnici kolem kulturního domu se těžko vyhnou dvě osobní auta, natož nákladní. Ano, někudy se jezdit musí, ale jsme pro zákaz vjezdu náklaďáků s výjimkou aut technických služeb,“ dodal Bursa.

