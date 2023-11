Velký úspěch se podařil pardubickému fotografovi Petru Janovi Juračkovi. Jeho fotografie z Himalájů je na titulní straně listopadového čísla české mutace prestižního časopisu National Geographic. Stal se tak za 21 let teprve druhým domácím fotografem, kterému se to podařilo.

Trailer dokumentárního filmu Něha Himalájů | Video: Petr Jan Juračka

„Až Vám někdo bude tvrdit, že na něco nemáte, že to s Vaším vybavením nejde, že nejste dostatečně silní, anebo zkušení… vzpomeňte si na tuhle v historii teprve třetí českou titulku National Geographic. Vyfotil ji kluk, co se s křivou páteří, plochejma nohama a hlavně se dvanácti dioptriema narodil v tom nejplošším místu téhle galaxie, v Pardubicích. Vyfotil ji skoro sedm kilometrů nad mořem dronem za patnáct tisíc,“ napsal Juračka ve svém statusu na Facebooku, kde označil fotku na titulce časopisu se žlutým rámečkem za další pomyslný vrchol vlastní kariéry.

Titulní strana časopisu National GeographicZdroj: Vltava Labe Media

Fotky z Himálájů a Juračkův článek z expedice vyšly v listopadovém čisle časopisu, tvoří ale i náplň knihy Něha Himaláje, kterou „extrémní fotograf“ připravil společně s kamarádem Honzou „Trávou“ Trávníčkem. Něha Himaláje čtenářům zprostředkuje adrenalinové zážitky, okoření je specifickým humorem a znovu zjemní pokorou a nefalšovanou úctou ke všemu, co himalájské vrcholky dávají i berou zároveň. Více než 70 unikátních fotografií vzrušující a neklidný pocit z tohoto dobrodružství dále umocní.

Přečtěte si rozhovor s Petrem Janem Juračkou:

„Když je Vám patnáct let, máte dvojku z tělocviku, tlustý brejle a velice silně vyvinutý odpor k zimě, poslední věc, po které toužíte, je lézt někam na osmitisícovku, a ještě k tomu bez podpůrného kyslíku. Jenže když se pak zamilujete do hor a focení, k tomu potkáte jistýho Trávu, co na těch himálajských vršcích šmajdá od nepaměti, je jen otázkou času, kdy se s rancem na zádech ozbrojení fototechnikou vypravíte nahoru taky,“ těmito slovy popisuje autor knihy svoji hlavní motivaci, proč se ze světa korýšů, jemuž se profesně na Univerzitě Karlově věnuje, vydal právě do Himalájí.

Kniha bude pokřtěna na domácí půdě, v Holicích. V plánu je přednáška, desítky fotek na plátně i na dvou výstavách, himalájské jídlo a pro odvážné i možnost si vyzkoušet stav hypoxie, který horolezci zažívají. „Pro zájemce bude také připravena poměrně náročná, ale zábavná bojovka přímo v Holicích. Stačí dorazit již dopoledne a postupovat podle instrukcí, které dostanou všichni lidé společně s lístky na akci,“ zve Juračka. Křest se uskuteční 11. listopadu od 17 hodin v Kulturním domě v Holicích.