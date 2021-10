Mikuláš Ferjenčík získal ve volbách do Poslanecké sněmovny 4 194 preferenčních hlasů, to však nestačilo. Předběhl jej na kandidátce pátý starosta obce Vysočina Tomáš Dubský (STAN), kterého ve volbách zakroužkovalo více než 6800 lidí.

„Buď do zítřka rezignuje Mikuláš na post vedoucího mediálního odboru nebo já na členství ve straně,“ napsal Vlasatý.

Mikuláš Ferjenčík jako šéf mediálního odboru zodpovídal za předvolební kampaň Pirátů. Už v neděli po volbách předeslal, že rezignuje na svou funkci a předá ji do tří měsíců novému vedoucímu. To však u řady Pirátů vyvolalo řadu emocí a nevoli. Například Ivo Vlasatý z jihočeské Pirátské buňky nadhodil na on-line pirátském fóru ultimátum.

Po volebním neúspěchu Pirátů, kteří ve volbách získali pouhá čtyři poslanecká křesla, rezignoval Mikuláš Ferjenčík z funkce vedoucího mediálního odboru. Jeho rezignaci však doprovodila řada emocí. Ferjenčík, který vedl koalici Pirátů a Starostů v Pardubickém kraji, se do sněmovny nedostal. Straníkům se nakonec omluvil za podrážděné reakce a vysvětlil, že v posledních dnech psychicky vyhořel.

