Mělice/Hrádek – Tropické počasí láká k vodě, k písníkům tak v teplých dnech míří davy lidí. Pláže jsou obsypané dekami a ručníky a kousek místa není ani na parkovištích. Další auta ale stále přijíždějí a řidiči se snaží vyhnout se mumraji na silnici a najít někde místo pro zaparkování.

To se ale spoustě z nich nepodaří, a tak auta nechávají i přes zákaz zastavení podél silnice, což ale komplikuje cestu projíždějícím řidičům. Není tak divu, že se brzy na místě objeví i policie.

ŽLUTÉ ČÁRY SI NEVŠIMLI

V červenci například u písníku Hrádek na Pardubicku policisté během chvíle rozdali za stání na žluté čáře padesát pokut.

„Odtáhnout všechny najednou není reálné, ale pro pokutu za špatné parkování přiběhli řidiči hned po výzvě amplionem. Výmluvy byly stejné jako v minulých letech. Většina se obhajovala tím, že tam už vozidla stála, tak zastavili také. Další část si svislého dopravního značení údajně nevšimla, někdo se prý otočil na komunikaci a domníval se, že zákazová značka je jen v jednom směru jízdy a podobně,“ řekla policejní mluvčí Eva Maturová.

Podobné problémy jsou denním chlebem i na Mělicích, i tam přibyly žluté čáry. I tam je řidiči často ignorují. „Ač je tam žlutá čára i svislé dopravní značení, lidé si parkují, jak chtějí,“ zhodnotila situaci obyvatelka Mělic Jitka Danihelková.

Řidiči tak z pláže často odjíždějí s pokutou. „Neukázněných řidičů je stále hodně, ale městská policie tam minimálně dvakrát denně jezdí a postihuje je,“ upozornila Irena Burešová, starostka Přelouče, pod níž Mělice spadají.

Nekázeň při parkování je trnem v oku právě místním, kteří často kolem zaparkovaných aut projíždějí jen obtížně. Stěžují si ale také na intenzivní dopravu a na to, že lidé mířící k písníkům nedodržují předepsanou rychlost. „Je tu velký provoz a navíc auta jezdí velmi rychle, je tu čtyřicítka a nikdo ji tu neřeší,“ dodala Danihelková s tím, že by obyvatelé uvítali zpomalovací práh, který by donutil řidiče zpomalit.

Nejspíše se ale brzy dočkají, v Mělicích se totiž bude dělat nová kanalizace a na povrchu vozovky má vzniknout zpomalovací prvek, který přiměje řidiče sundat nohu z plynu. Místní tak mají vyhlídku na to, že jim lidé kolem zahrad a domů nebudou jezdit rychleji, než je povoleno.

„Jeli jsme s manželkou a proti nám letěl kamion tak rychle a neopatrně, že jsme měli co dělat, abychom se mu v zatáčce vyhnuli,“ popsal jednu z nebezpečných situací, k nimž na úzkých silnicích dochází, předseda osadního výboru Mělic Aleš Kouba. Mít písák za domem je tak pro místní spíše starost, vodu si už neužívají.

PŘEPLNĚNÉ PLÁŽE A NEPOŘÁDEK

Koupat se na přeplněných plážích nechtějí, vadí jim také nepořádek, který plavci na plážích nechávají. „Měličák ani k písníku nejde, protože nás všude vyhazují s tím, že je to soukromý pozemek. Celý život jsme tam chodili a najednou tam už nemůžeme. Navíc je tam všude neskutečný nepořádek,“ upozornila další obyvatelka Hana Dvořáková na to, že majitelé pozemků si pláže začínají oplocovat.