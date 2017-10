Pitter: Postupně nám dojde, co to pro fotbal znamená

Pardubice – Fotbalový stadion. Spojení, které se dlouhá léta v krajském městě skloňovalo. Až nyní dostává jeho revitalizace zelenou. Další z mnoha etap, která měla rozhodnout o budoucím využití Letního stadionu a jeho okolí, se uskutečnila na pondělním zasedání městského zastupitelstva.

To si nenechal ujít ani VLADIMÍR PITTER, předseda představenstva FK Pardubice, který sledoval jednání přímo na galerii v Ideonu společně s dalšími členy vedení či trenéry fotbalového klubu. „Pro pardubický fotbal se nyní otevírá další etapa vývoje,“ uvedl Pitter (na snímku).



Jaké jsou vaše pocity po zasedání zastupitelstva?

Možná to dojde až postupně, je to čerstvé. Vzhledem k tomu, že návrh před měsícem neprošel, možná i díky neúčasti některých zastupitelů, máme nyní velkou radost. Výsledek hlasování si budeme postupně uvědomovat, naše radost bude minutu po minutě stále větší. Strávili jsme na přípravě projektu spoustu času, bylo v tom mnoho hodin příprav, vynaloženého úsilí a komunikace. Postupem času nám začne docházet, co to pro pardubický fotbal znamená. Splní se jeden velký cíl, který jsme si s akcionáři klubu vytyčili, když jsme začali tuhle káru táhnout. Otevírá se pro nás, ale především pro pardubický fotbal, další etapa vývoje.



Čekal jste nakonec tak vysoký počet hlasů od zastupitelů pro předložený návrh?

Věnoval jsem tomu v posledních letech hodně práce. Jak za předchozího vedení radnice, kdy jsme s primátorkou Fraňkovou tento projekt rozjížděli, tak i v posledním období za vedení primátora Charváta probíhala řada jednání, workshopů a dalších aktivit. Myslím, že panovala shoda a nálada rekonstrukci stadionu podpořit. Jen jsem věřil a doufal, že se zastupitelé nenechají zviklat menšinou, která se snažila záměr přerušit.



Rekonstrukci Letního stadionu si přejí dlouhá léta i příznivci pardubického klubu. Někteří dokonce přišli přímo na jednání zastupitelstva do Ideonu…

Vedení klubu záleželo na tom, aby došlo k odhlasování předloženého návrhu. A bylo dobré vidět, že tak to vnímají i fanoušci, kteří dorazili. Samozřejmě, nebyli úplně ukáznění, ale možná i to podpořilo atmosféru, která v sálu panovala. Dali zastupitelům najevo, že fotbal se tímto krokem může posunout a jednou se postavit na úroveň hokeje. Umím si představit to, co řekl v diskusi jeden ze zastupitelů. A to, že v krajském městě můžeme mít na vysoké úrovni nejen basket a hokej, ale i fotbal. Otevírá se tím pro nás prostor, kdy si další vývoj můžeme sami ovlivnit. A bude jen na nás, a hlavně na hráčích, abychom vybojovali vysněný postup do nejvyšší soutěže.



Architekt Miroslav Řepa, jehož otec se podílel na projektu při stavbě stadionu, s budoucí podobou souhlasí. Jak se zamlouvá aktuální projekt vám, tedy z pohledu potřeb pro fotbalový klub?

Život je o kompromisech a ze sportu jsme na to zvyklí. Člověk by si dokázal představit úplně nový fotbalový stadion, ale chápeme, že je třeba se přizpůsobit území, zůstávají na něm dvě památkově chráněné tribuny. Byl jsem u vzniku projektu od začátku a musím říci, že se mi aktuální podoba stadionu líbí a věřím, že stejně jako vypadá na aktuálních výkresech, bude i v reálu jeho konečná podoba pěkná.



Hlasováním zastupitelstva nic nekončí, naopak práce na projektu revitalizace Letního stadionu pokračují…

Den po hlasování zastupitelstva nás čekal další workshop, který byl plánovaný bez ohledu na pondělní jednání. Workshopu se zúčastňují různé odbory a různé složky města jako odbor dopravy, architekti a pochopitelně nebudou chybět ani zástupci našeho klubu. Řeší se další témata a různé detaily předloženého projektu, třeba sedačky a podobně. Město před rokem schválilo záměr revitalizace Letního stadionu, vybralo svého projektového manažera a ten řídil celou anabázi a podílel se na předložení návrhu pro jednání zastupitelstva. Spolupracoval s architekty, kteří vyhráli výběrové řízení, a tak se dospělo k současné podobě stadionu.

Primátor: Areál investici nutně potřebujeSchváleno. Celkem 29 z 36 přítomných zastupitelů hlasovalo po zhruba dvouhodinové diskuzi pro revitalizaci fotbalového stadionu v centru města a jeho okolí.



„Zastupitelstvo dalo zelenou modernizaci areálu, který pochází z 30. let minulého století a investici nutně potřebuje. Tribuny jsou navíc vyhlášeny kulturní památkou, takže je naše povinnost se o rekonstrukci stadionu postarat,“ řekl Martin Charvát, primátor Pardubic.

V září ještě nebyl projekt schválen, na druhý pokus už ano. Předmětem jednání byly i náklady, které půjdou přímo do opravy stadionu a které do okolního prostředí či parkování.



Za částku lehce přes 500 milionů korun včetně DPH opraví město nejen fotbalový stadion s památkově chráněnými tribunami a bránou borců, ale zrevitalizuje přilehlé okolí v ulici U Stadionu a pravý břeh Labe. Výběrové řízení na zhotovitele rekonstrukce by mělo být vyhlášeno na podzim roku 2018, poté proběhne samotná realizace akce.