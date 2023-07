Oddělení soudního lékařství Pardubické nemocnice získalo další významné ocenění od Policie České republiky. „Šlo o čestný odznak ředitele Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy za významný přínos k plnění poslání a úkolů tohoto útvaru,“ řekl primář oddělení soudního lékařství Pardubické nemocnice Pavel Toupalík. Ten zároveň obdržel medaili Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy. A to za dlouhodobou aktivní spolupráci.

Ústav soudního lékařství Fakultní nemocnice Ostrava, březen 2023 | Video: Deník/Jaroslav Perdoch

Pardubické soudní lékařství velmi úzce spolupracuje na přípravě nových policistů a kriminalistů. „Při praktické části výuky se jedná o demonstraci pitvy, aby měli budoucí policejní vyšetřovatelé a technici představu o tom, jak nálezy vypadají v praxi. Děláme s nimi i různé cvičné úkony, které mají pro policii velký význam, jako je například kriminalistická daktyloskopie. To je velmi rychlá a jednoduchá metoda k bezpečnému zjištění identity osoby,“ podotkl Pavel Toupalík.

Pavel Toupalík, primář odděleníZdroj: Nemocnice Pardubice

S policií oddělení soudního lékařství Pardubické nemocnice spolupracuje velmi úzce, a to napříč celou republikou. „Pro policii poskytujeme rovněž kompletní toxikologický servis pro osoby živé. To znamená, že například u řidičů vyšetřujeme přítomnost alkoholu, drog a podobně. Toxikologická vyšetření děláme i v případě úmrtí,“ vysvětlil primář oddělení soudního lékařství Pardubické nemocnice s tím, že samotné toxikologické analýzy se zpracovávají v toxikologické laboratoři Pardubické nemocnice.

Oddělení soudního lékařství posuzuje také úmrtí osob zemřelých náhlou smrtí, kdy je potřeba vyloučit nebo potvrdit případný trestný čin. „Samozřejmě provádíme i pitvy všech osob násilně zemřelých, ať už se jedná o vraždy, sebevraždy, intoxikaci nebo dopravní nehody,“ popisuje primář. „Pokud vyvstane podezření na účast další osoby, policie nařizuje soudní pitvu. Spolupráce mezi námi a policií je pak velmi úzká, protože jezdíme na místo činu, provádíme vypracování znaleckého posudku, účastníme se úkonů trestního řízení, rekonstrukcí trestných činů a tak dále,“ shrnul primář soudního oddělení Pardubické nemocnice, které se řadí mezi největší pracoviště svého druhu v České republice.

Takhle to vypadá na soudním oddělení v Ostravě:

Pro primáře samotného nebyla medaile Útvaru policejního vzdělávání a služební přípravy prvním oceněním. Poprvé získal bronzovou medaili od Krajského ředitelství policie Pardubického kraje v roce 2015, o pět let později už to byla medaile stříbrná. V roce 2022 obdržel bronzovou plaketu přímo z policejního prezidia za výbornou spolupráci. Zásluhu na těchto úspěších má podle jeho slov celé oddělení. „Je to snad známka toho, že pracujeme dobře a že si toho policie váží,“ usmíval se primář.