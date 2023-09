Během soutěže Logtec si vojáci otestovali nejen odborné znalosti a dovednosti z oblasti vojenské logistiky. Jak vojáci uspěli a co pro ně bylo nejtěžší?

Úkoly byly náročné i na fyzičku. | Foto: Patrik Vácha

V Pardubicích se uskutečnila soutěž Logtec o putovní pohár velitele 14. pluku logistické podpory. Zúčastnilo se třiadvacet smíšených týmů vojáků. Soutěž logistici organizují už třetím rokem a své příznivce si našla i mezi zaměstnaci pardubické Správy letiště, Centra podpory operací i bohdanečského Centra zabezpečení oprav.

„Z prvotní myšlenky, velitele 14. pluku logistické podpory plukovníka Miroslava Horáčka, vytvořit dovednostní soutěž pro logistiky, která bude současně týmovou aktivitou, se stala tradice. Logtec je soutěží nejen logistických, ale i vševojskových dovedností vojáků," uvedla Helena Řebíčková, informační důstojník 14. pluku logistické podpory. Během zápolení si jednotlivé týmy mohou otestovat své odborné znalosti a dovednosti z oblasti vojenské logistiky, poměří si svoje síly a poperou se s úkoly, které zcela běžně neplní. Organizátoři upozorňují, že zdánlivě zábavná soutěž má mnohem hlubší podtext.

Každý voják musí dobře ovládat nejen svoji odbornost, ale také všechny další povinnosti, které vojáka dělají vojákem. Mezi ně patří schopnost manipulovat se zbraní, orientovat se v terénu, ubránit se napadení a zvládat další extrémní situace.

„Ustát extrémní stresovou zátěž, poradit si v zajetí, přežít v tísni - to vše je podmíněno nejen naučenými dovednostmi a výbornou fyzickou kondicí vojáka, ale především schopností včas se správně rozhodnout. Nesmíme zapomínat ani na to, že v armádě jsme všichni jeden tým. Nekopeme každý sám za sebe, ale za nás všechny. A na tom jsou postaveny jednotlivé soutěžní disciplíny Logtecu,“ vysvětlil plukovník Miroslav Horáček.

Také v letošní soutěži se mezi sebou opět utkala pětičlenná družstva, jejichž součástí byla vždy jedna žena i jeden řidič profesionál. Týmy musely projít 12 stanovišti. Jednotlivé disciplíny byly bodově ohodnoceny a vždy je museli vojáci zvládnout ve stanoveném časovém limitu.

„V týmu soutěžících, kteří se do té doby znali jen zběžně a nepracovali spolu na konkrétních úkolech, musí ihned zafungovat koordinace jednotlivých činností,“ dodal plukovník Horáček. Disciplíny jsou každoročně obměňovány, a tak soutěžící do poslední chvíle netuší, co je čeká.

„Museli jsme se rychle sladit a fungovat. Společně jsme byli od první chvíle rozhodnutí vybojovat prvenství, šli jsme do toho naplno a moc jsme si to užili,“ svěřila se desátnice Zuzana Zemanová, členka vítězného družstva. „Potrápily nás trochu vědomostní testy i zdánlivě nadrilovaná výměna kola na přední nápravě u Toyoty Hilux. Jednoduchá nebyla ani navigace kolegy při řízení ve slepeckých brýlích. A hodně jsme se nasmáli při společné chůzi na lyžích,“ dodala Zuzana Zemanová.

Mezi družstvy vybojovalo první místo právě její družstvo z velitelské roty pluku. Další dvě příčky obsadila družstva z klatovského 142. praporu oprav. Celkové prvenství v soutěži Logtec 2023 už podruhé obhájili a putovní pohár si odvezli vojáci 142. praporu oprav.