"Tento let uctí památku mladého pardubického inženýra, který stál na počátku českého letectví. Hold vzdá také nedávno zesnulému propagátorovi odkazu Jana Kašpara a spoluzakladateli Aviatické pouti Jaroslavu Jandovi," uvedl za Společnost Jana Kašpara její předseda Jiří Kotyk. Letoun startuje ve středu v jedenáct hodin z letiště v Kuněticích.

Jan Kašpar se narodil 20. května 1883 v Pardubicích v rodině hoteliéra Františka Kašpara. Po studiích na pardubické reálce odešel do Prahy na Vysoké učení technické, kde získal titul inženýr. První let před diváky, ve výšce 20 až 25 metrů, uskutečnil 16. dubna 1910. Dálkový přelet z Pardubic do Prahy se vydařil 13. května 1911. O rok později Kašpar v Pardubicích zřídil Aviatickou školu. Zemřel 2. března 1927 v Pardubicích. Bylo mu pouhých 43 let. Jeho smrt je zahalena tajemstvím. V úmrtním listě stojí jako příčina zápal plic. „Zdravotní stav Jana Kašpara byl v té době složitý. Potýkal se s následky těžkého úrazu nohy, který utrpěl v roce 1926 na třídě Míru. Uvázl tehdy nohou v jakési proláklině, zranění se nehojilo a provázely ho těžké bolesti," popsal Jiří Kotyk. Navíc měl aviatik v té době velice vážné finanční problémy.