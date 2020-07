Na nový most ve Valech u Přelouče vjela po desetiměsíční stavbě první auta. Pro chodce a cyklisty je otevřený už přes měsíc.

Nový silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi, který nahradil původní mostní provizorium a má plavební profil umožňující budoucí plavbu lodí až do Pardubic | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Nový silniční most přes Labe, který spojuje obce Valy a Mělice na Přeloučsku je kompletně hotový. Stavba za čtvrt miliardy korun nahradila starý vojenský Bailey Bridge, který vznikl jako provizorium v roce 1947. Most s délkou 84 metrů a šířkou 14 mětrů je jedním z největších v Pardubickém kraji. Po obou stranách mostovky se nachází chodníky pro pěší a cyklisty, kteří mohli nový most vyzkoušet už na konci května.