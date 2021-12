O podobě či umístění letního stadionu se v minulých měsících a letech vedly dlouhé debaty. Nový stadion nakonec zůstane na svém původním místě, nedaleko historického i moderního centra města a v blízkosti zimního stadionu i Labe. „Chtěl bych poděkovat všem, kteří stáli za tímto projektem a od začátku nás podporovali. Jsem rád, že jsme jej dotáhli do zdárného konce,“ řekl primátor Pardubic Martin Charvát (ANO).

Přestože se jde o novou stavbu, její původní ráz by měl zůstat z části zachován. Podoba fotbalového stánku by se měla blížit té ze třicátých let minulého století.

„Jedná se o první sportovní zařízení, které se v Česku staví jako Design & Build. To znamená, že jako dodavatelé stavby ji nejen stavíme, ale také architektonicky navrhujeme a projektujeme,“ uvedl Dušan Čížek, člen představenstva dodavatelské firmy Porr. Podle jeho slov bylo při vytváření návrhů nejdůležitější zachovat co největší část této historické stavby. Základní tribuna by tak měla vypadat skoro stejně jako ta z roku 1931.

Kapacita letního stadionu pro 4600 diváků, se kterou se nyní při jeho výstavbě počítá, však není konečná. „Momentálně počet míst odpovídá současným potřebám města i klubu. V budoucnu ale bude možné stadion rozšířit a zvětšit, a přitom ho nebude nutné demolovat,“ dodal Čížek.

Pardubice budou v příštím roce hospodařit s rekordním rozpočtem

Právě na oblibu a významné historické postavení pardubického fotbalu navázal předseda fotbalové asociace Petr Fousek. „Jsem rád, že po určité době jsme dnes svědky toho, že stadion opravdu roste,“ řekl. Navíc by podle jeho slov mohl nově postavený stadion, který by měl splňovat všechny požadavky UEFA, hostit i zápasy české fotbalové reprezentace a přilákat tak do Pardubic fanoušky fotbalu.

Stadion poslouží také mládeži

Kromě fotbalistů hrajících na nejvyšší úrovni se na hřišti budou moci zdokonalovat hráči z mládežnických kategorií i regionálních týmů.

„Svým způsobem je výstavba nového stadionu také velký závazek a silná motivace pro náš celý fotbalový klub, těmi nejmenšími počínaje až po prvoligový tým,“ poznamenal předseda Fotbalového klubu Pardubice Vladimír Pitter.

Dodal také, že za FK Pardubice může slíbit, že při předávání stadionu v roce 2023 se na trávníku ukáže prvoligový tým, který bude hrdě hájit město Pardubice. V současné chvíli se však pardubický tým nachází téměř na chvostu tabulky.

Přestože zahájení celé stavby letního stadionu proběhlo až několik měsíců po podpisu smlouvy, zatím nic nebrání jejímu dokončení v původním termínu. Důvodem průtahů byly totiž nutné administrativní záležitosti. „U typu stavby Design & Build je potřeba nejprve změnit veškerá povolení, která byla vydaná. S podporou města se nám to podařilo a vše běží podle harmonogramu,“ uzavřel Čížek.

Výluka na trati z Pardubic do Chrudimi končí. Zpřístupní se i moderní nástupiště

Zatěžkávací zkouška pro novou koalici

Letní stadion byl v roce 2019 první zatěžkávací zkouškou pevnosti radniční koalice a hned způsobil rozkol. Zatímco hnutí ANO prosazovalo opravu fotbalového stánku a okolí za více než 550 milionů korun, občanským demokratům se tehdejší projekt nelíbil. Byl podle nich příliš drahý a neměl vyřešené třeba parkování nebo nábřeží Labe.

Proti stavbě stadionu v centru města v zastupitelstvu dlouhodobě vystupovali Piráti. „Chceme počkat alespoň rok a sledovat, jak se bude ekonomická situace vyvíjet. Teď už nejde o to, zda je člověk podporovatelem stadionu nebo ne, na ten projekt prostě zatím nemáme peníze,“ vysvětlil v minulosti Vojtěch Jirsa.