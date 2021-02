Po mnohaletém trápení se začne stavět nový úřad práce

Do konce roku 2019. V roce 2020. Plánů, do kdy bude v Pardubicích postavena nová budova pro úřad práce v Masarykových kasárnách, bylo již mnoho, plánování stavby se táhne již roky. Nyní se ale blíží do finále, vybírá se zhotovitel a ještě do poloviny letošního roku by se mělo kopnout do země.

Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Tomáš Kubelka

„Úřad práce ČR chtěl v tomto prostoru stavět už v roce 2014, kvůli tomu, že využil metodu Design & Build, se velmi spálil a propadlo 200 milionů evropských peněz. V tuto chvílí má Úřad práce Pardubice platné uzemní povolení a ze státního rozpočtu je uvolněno 300 milionů korun,“ okomentoval dlouhý proces ředitel pardubického úřadu práce Petr Klimpl. Budova poroste zhruba 18 měsíců, hotovo by tak mělo být do konce roku 2022. „Úřad práce konečně dostane jednu budovu a nebude na sedmi různých místech jako v tuto chvíli,“ zaradoval se Klimpl. O jednu ze stávajících budov v ulici Boženy Vikové Kunětické dlouhodobě jeví zájem Policie ČR, která by do ní usídlila svá oddělení pro styk s veřejností.

Pomůžeme vám začít s angličtinou! Předplaťte si Deník.cz a získejte neomezený přístup k seriálu Předsevzetí 2021. Více zde .

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu