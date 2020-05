Deset měsíců trvala stavba nového silničního mostu přes Labe, který spojuje obce Valy a Mělice na Přeloučsku. Působivá stavba za čtvrt miliardy korun nahradila starý vojenský Bailey Bridge, který vznikl jako provizorium v roce 1947. V úterý se most otevřel pro pěší a cyklisty. Do měsíce, po dokončení úpravy komunikací na obou březích, bude zprovozněn i pro automobilovou dopravu.

Nový silniční most přes Labe mezi Valy a Mělicemi, který nahradil původní mostní provizorium a má plavební profil umožňující budoucí plavbu lodí až do Pardubic | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Podle šéfa Ředitelství vodních cest Lubomíra Fojtů, které bylo investorem stavby, nový most neřeší jen pěší a silniční spojení, ale do budoucna nebude omezovat ani vodní plavbu. „Jedním ze strategických cílů rozvoje vodních cest je dokončení splavnění do Pardubic. Kromě připravované výstavby plavební komory v Přelouči bylo třeba vyřešit i bezpečné proplouvání mostem mezi Valy a Mělicemi,“ zdůraznil ředitel Fojtů.