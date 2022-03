Hluk jako by nahradil předchozí nepříjemný provoz nákladních aut, která přes obec projížděla kvůli stavbě dálnice. „Co se týče dopravy, hodně se nám ulevilo, protože všechno jezdilo přes nás na D35. V obci je v tomto směru klidněji a bezpečněji. Ale zas je tam hluk z dálnice. Věřím, že si časem zvykneme. Stejně se s tím budeme muset nějak sžít,“ dodala starostka.

VIDEO: Projeďte se po D35 z Opatovic do Časů. Třináct kilometrů v 90 vteřinách

Zvuk místní obtěžuje. „Jsem rozčarovaná z toho, jak je to slyšet. A to zatím jezdí málo aut,“ uvedla místní obyvatelka Jaroslava Zelinková s tím, že auta slyší i přes zavřené okno.

V tom, že aut přibude, jí dala starostka za pravdu. „Při měření za deset minut projelo 104 aut. Vychází to asi na 4 tisíce aut denně. A má jich jezdit 30 tisíc, až bude celá dálnice otevřená,“ řekla Bednářová.

Všechny články o Borku najdete ZDE

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) si zatím nechává čas na prošetření hlukového znečištění, protože stavba stále probíhá. Se zvýšeným hlukem ale dopředu počítali. „Součástí schvalovacího procesu bylo zpracování hlukové studie, která zahrnovala všechny dotčené obce v okolí dálnice. Na základě výsledků studie byly na této stavbě rozmístěny protihlukové stěny,“ uvedla mluvčí ŘSD Petra Drkulová a dodala, že pokud bude hluk nad limitem, určitě s tím budou něco dělat.

„V současné době se stavba nachází ve stavu předčasného užívání, při kterém dojde mimo jiné k ověření hlukové zátěže v dotčených obcích několika měřeními podle požadavků hlukové studie a krajské hygienické stanice. V případě, že by současná hluková opatření nesplňovala požadované limity, ŘSD by neprodleně přistoupilo k rozšíření těchto protihlukových opatření. Zmiňovaná měření se budou provádět v letních měsících,“ dodala Drkulová.

Trápí nás nejvíc dálnice a doprava na její stavbu, říká starostka Borku

Protihlukové stěny jsou podle starostky ukončeny moc brzo. „Protihlukové stěny tam jsou, ale podle nás by mohly být ještě o takových 500 metrů dál, mohlo by to být až k mostu na Bukovinu. Stěny by mohly být i vyšší, protože vidíme vršky kamionů a ten zvuk stejně projde,“ konstatovala Bednářová.

Hluk obtěžuje lidi především ve vzdálenější části obce. „Nestěžují si tolik lidé přímo u dálnice, ale paradoxně ti na druhé straně vesnice, kde jim to vrchem doléhá. Chtěli bychom zahájit jednání s ŘSD, jestli by se v místech, kde ta stěna není, s tím dalo něco dělat,“ doplnila Bednářová.