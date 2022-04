Trhy se přesouvaly napříč městem. Poslední stanoviště bylo na ulici Holubova mezi Kulturním domem a sportovní halou. Pro letošní rok se trhy přesunuly ze silnice o kus vedle na parkoviště. A to podle prodejců odlákalo zákazníky. „Návštěvníků je podstatně méně, jak nás teď přesunuli na parkoviště. Předtím jsme byli na ulici a to jsme byli aspoň vidět. Teď, kdo neprochází okolo, tak sem nejde,“ konstatoval stánkař Pavel Koblížek, který na trzích prodává přes 20 let.