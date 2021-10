Po roční přestávce se dnes opět uskutečnila Hubertova jízda pro zaměstnance Národního hřebčína Kladruby nad Labem k zakončení jezdecké sezony. Vloni jejímu konání zabránila epidemie koronaviru. Pro veřejnost se bude Hubertova jízda v Kladrubech konat 30. října, další s menším rozsahem se uskuteční v pobočce hřebčína ve Slatiňanech. Epidemická situace to snad dovolí, řekl ředitel hřebčína Jiří Machek

Hubertova jízda k zakončení jezdecké sezony, 16. října 2021 v Národním hřebčíně Kladruby nad Labem. | Foto: ČTK

Akce začala v poledne slavnostním nástupem účastníků na nádvoří kladrubského hřebčína. Dvě desítky jezdců se poté rozdělily do tří skupin, každou vedl takzvaný master. Jeho pokyny musejí jezdci poslouchat a nesmějí jej předjet. Spolu s deseti kočáry se vydali na projížďku krajinou Kladrubského Polabí, jezdci absolvovali i skoky do Kurkova jezírka. Na závěr soupeřili na místním závodišti o to, kdo se zmocní ve vzduchu zavěšeného liščího ohonu.