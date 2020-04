Kraj řeší problém s nedostatkem ochranných plášťů nejen z netkané textilie. V současné době Nemocnice Pardubického kraje řeší úpravu střihu plášťů tak, aby bylo možné je šít například v krejčovských dílnách sociálních služeb, v pardubické věznici či přímo v samotné nemocnici.

Ilustrační foto | Foto: Deník / Luboš Jeníček

„Pokud se ukáže tento způsob jako možný, oslovíme poskytovatele sociálních služeb, kteří disponují potřebnými dílnami, zda by se do výroby také nezapojili,“ uvedl hejtman Martin Netolický. Kraj by připravil i manuál.