Svítá Červeňáku na lepší časy? Řeč nyní není o celém vojenském území v Pardubicích, ale o mostu přes Chrudimku, po němž se lokalita jmenuje. Ten je podle statiků ve špatném technickém stavu a zatímco most přezdívaný Zeleňák město nechalo již opravit, do rekonstrukce Červeňáku se vedení radnice nechystalo.

Foto: Deník / Luboš Jeníček

Rekonstrukce zajímavého mostu by totiž podle všeho mohla vyjít až na 60 milionů korun, což se městu nevyplatí. Nyní ale projektant přišel s návrhem na možnou rekonstrukci tak, že by potom most sloužil pro chodce a cyklisty.