Ministři Marian Jurečka (KDU-ČSL) a Pavel Blažek (ODS), ale i představitelé opozice a vlivní kritici vlády se v úterý stali terčem lidové tvořivosti na sociální síti X (dříve Twitter). Uživatelé jim více i méně nápaditě připomněli jejich vlastní prezentaci i politické přešlapy.

I ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka se cílem vtipálků, kteří komentují mrazy v Česku. Podívejte se do článku, jaké vtipné hlášky vznikly. | Foto: Profimedia

Soutěž, kdo vysype přiléhavější hrst sněhu za límec českých politiků, spustil v úterý dopoledne tweet Jakuba Malého z podcastové dvojice Pastoral Brothers. Mladý duchovní si na sociální síti X, které uživatelé ještě nepřestali říkat Twitter, ekumenicky rýpl do lídra lidovců Mariana Jurečky. „Venku je taková zima, že by ani předseda KDU-ČSL večírek neudělal,“ napsal Malý.

Někteří uživatelé si v odpovědích hned vzpomněli na ministra spravedlnosti Pavla Blažka (ODS). „Venku je taková zima, že by národ i pochopil, kdyby se Pavel Blažek skočil do hospody ohřát,“ glosovala uživatelka Irena. Ministr totiž loni v polovině srpna strávil pět hodin v restauraci, kde zrovna někdejší poradce exprezidenta Zemana Martin Nejedlý slavil narozeniny. „Vzpomínáte, jak tenkrát strašně pršelo, padaly kroupy. To ani Blažek nemohl odejít od stolu, kde seděl s Nejedlým,“ komentoval jeden z uživatelů vystupující pod jménem Vít Pavelek.

Své „náhodné“ setkání s Martinem Nejedlým musel Pavel Blažek vysvětlovat politikům i veřejnosti:

Setkání s Nejedlým? Fiala ho označil za chybu, ministr Blažek se omluvil

Další si vzali na mušku opoziční politiky aktivní na sociálních sítích. Psali například, že je taková zima, že by ani Alena Schillerová páva nevyhnala nebo by jí zmrzl úsměv ve Photoshopu, případně zamrzlo nahrávání videí na TikToku. Naráželi tím na prezentaci političky hnutí ANO na sociálních sítích zejména v době, kdy byla ministryní financí.

Stranou nezůstal její kolega z hnutí a někdejší dvojnásobný ministr Karel Havlíček. Ten se na sociálních sítí často dělí o záběry z výletů se svým čtyřnohým kamarádem. Uživatelé proto dospěli k závěru, že v téhle zimě by ani Havlíček se psem na výlet nejel. Další si vzpomněli na nadcházející politický střet ve sněmovně. „Je taková zima, že by i Karel Havlíček volil korespondenčně,“ rýpla si poslankyně STAN Barbora Urbanová.

Terčem šprýmů se stali i oba opoziční lídři. Andrej Babiš (ANO) se mohl dočíst, že v tomhle počasí by měl ruce ve svých kapsách a ani on by nejel točit video na Pumpu nebo žádat o dotaci. O šéfovi SPD zase uživatelé napsali, že v tomhle počasí by i Tomio Okamura přijal euro a naopak ze své věže nepustil draka.

Večírek na ministerstvu práce a sociálních věcí v době střelby na pražské fakultě? Svým názorem na aktuální kauzu přispěl i politolog Pavel Šaradín:

Jurečka by měl odstoupit. Jeho pochybení je příliš velké, myslí si politolog

Zmínku si vysloužil i odvolaný děkan Národohospodářské fakulty Vysoké školy ekonomické v Praze Miroslav Ševčík. Uživatel, který si říká Asociální chuligán, se totiž domnívá, že v tomhle počasí by ani děkan nešel náhodou kolem. Narážel tím na Ševčíkovo vysvětlování, jak se po protivládní demonstraci loni v březnu ocitl u Národního muzea právě ve chvíli, kdy se do něj pokoušel proniknout dav rozzlobený ukrajinskou vlajkou. „Venku je taková zima, že by ani Rajchl číslo účtu nenadiktoval,“ popíchl stejný uživatel pořadatele protivládních protestů a lídra hnutí Pro.

Došlo i na nepolitické žerty. Jedna uživatelka si vzpomněla na starý vtip a konstatovala, že se v tomhle mrazu jezevčíci lámou v zatáčkách. Ze svého světa poslal zprávu i twitterový král Artuš. „Venku je taková zima, že by ani Lancelota z Ginevřiny komnaty nevyhnal,“ zavtipkoval na vlastní účet legendární paroháč.