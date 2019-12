Než si ji všimly oči nenechavců, dostala se do rukou pětatřicetiletému majiteli obchodu panu Nguyenovi, který ji obratem donesl na služebnu městské policie. Kromě obálky se 17 400 korunami s sebou přinesl i s videozáznamem pravděpodobného majitele s tím, že peníze mu jistě budou chybět, ale bohužel muže osobně nezná. V obálce naštěstí byl krom bankovek i výplatní lístek. Z něj se strážníci dozvěděli alespoň jméno, z videa pak, že se jedná o staršího člověka.

"Jeho bydliště v databázi nám ale bohužel nenapovědělo. Díky shodě jmen se nám ale podařilo nalézt otce hledaného muže," uvedl mluvčí pardubických strážníků Jiří Sejkora a dodal, že když se hlídka vydala na jeho adresu, domovní dveře strážnékům otevřel právě muž z fotografie.

"Z přítomnosti policistů byl mírně nervózní. Jakmile ale došlo na otázku, zda nedávno něco neztratil, úsměv se mu vrátil. Se ztracenými penězi už prý vůbec nepočítal a velmi děkoval," dodal Sejkora. Poctivý nálezce pan Nguyen měl v tomto případě ze zákona i nárok na nálezné ve výši deset procent z celého nálezu. To ale nechtěl: „Mám práci, mám svoje peníze. Nepotřebuji je. Dělám to proto, že tak je to správné. Budu rád, když se podaří jejich majitele najít,“ řekl k celému detektivnímu případu poctivý nálezce.