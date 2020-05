Rozbitá skla a zamřížovaný vchod. Léta zavřený podchod na náměstí Republiky v Pardubicích zatím zůstane v plné rozsahu, přestože ještě na začátku roku chtělo město odstranit alespoň jeho poničený kryt. „Jedná se o demolici krytů a části obložení, protože nám to hyzdí střed města,“ vysvětlil v lednu náměstek primátora Petr Kvaš.

Podchod pod silnicí na náměstí Republiky. | Foto: Deník / Luboš Jeníček

Jak vstup u obchodního centra Grand, tak schodiště u Zelené brány chtěla radnice zakrýt a osadit květináči. Nyní ale musela od tohoto záměru, s nímž už počítal i rozpočet města, odstoupit. Plán smetl ze stolu projektant, podle něhož by zakrytí vstupů mělo fatální vliv na technický stav, který je už nyní velmi špatný. „Kdybychom zakryli schodiště, přiblížilo by se to rozhodnutí o totální devastaci a rovnou bychom to mohli zasypat, takže jsme od záměru upustili,“ konstatoval Kvaš.