Práce na frekventované Poděbradské ulici v Pardubicích pokračují. Ulice je dlohodobě neprůjezdná pro automobily, MHD tudy i nadále projíždí. To se na čas změní tneto víkend 26. a 27. srpna.

Ilustrační foto | Foto: DPMP

„O víkendu 26. – 27. 8. 2023 bude z důvodu stavebních úprav uzavřena Poděbradská ul. mezi okružní křižovatkou Trnov a okružní křižovatkou u Decathlou i pro vozidla MHD,“ uvedla mluvčí pardubického dopravního podniku Jitka Malinská.

Opatření v MHD o víkendu 26. a 27. srpnaZdroj: DPMP

Opatření se dotkne linek 3, 7, 17, 33 a 99.

Opatření v Městské hromadné dopravě o víkendu 26. a 17. srpna 2023



Linky č. 3, 7 a 33 budou budou vedeny obousměrně odklonem z náhradní zastávky Poděbradská ul. Karla Šípka a ul. Jiřího Potůčka. do zastávky Globus. Ve směru ke Globusu obslouží zastávku Trnová, náměstí jako náhradní za zastávku Trnová.



Linky č. 17 a 99 budou vedeny obousměrně odklonem z náhradní zastávky Poděbradská ul. Karla Šípka a ul. Jiřího Potůčka do zastávky Ohrazenice, škola. Ve směru do Srchu oblouží linka č. 17 zastávku Trnová, náměstí jako náhradní za zastávku Trnová.