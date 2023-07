Další potíže na Poděbradské. O víkendu tudy neprojede MHD

Až do konce září by měla dopravu v Pardubicích komplikovat uzavírka Poděbradské ulice. Až dosud platilo omezení pouze pro osobní a nákladní automobily, pro městskou hromadnou dopravu byla ulice průjezdná. To nebude platit o víkendu od 8. do 9. července.

Video: Michal Žampach