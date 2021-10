PODÍVEJTE SE: Řidiči v Bohdanči nevidí přes prales na značku pro handicapované

Na první pohled ho ani nenajdete, i proto možná na vyhrazeném stání pro handicapované u mateřské školky v Lázních Bohdaneč parkují ti, co tam vůbec nemají být. Cedule je zarostlá a není dobře vidět. Parkovací místo má ale i další nevýhodu. A co na to policisté?

Často zde parkují auta bez povolení. | Foto: Deník/Magdalena Plivová

Například pro vozíčkáře může být komplikované se odsud dostat i do školky. Její areál odděluje od parkoviště branka s pojistkou zavírání nahoře, kam určitě vozíčkář nemá šanci dosáhnout. Ani cesta do centra města není jednoduchá – vede přes sousední parkoviště. „Je velmi složité ohlídat všechna místa, kolega zřejmě místo přehlédl. Určitě ale vše napravíme a křoviny odstraníme,“ okomentoval Josef Doležel, ředitel organizace Služby města Lázně Bohdaneč.