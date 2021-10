Fotoreportáž z Bučiny. Jen těžko bychom v Pardubickém kraji hledali člověka, který se nikdy nesetkal s pětisetgramovým bílým pytlíkem s popiskem Bučinské zelí. To pochází právě z obce Bučina a stojí za ním rodina Meclova, která dodnes nepoužívá žádné moderní technologie a stovky tun kysaného zelí každoročně poctivě šlapou všichni členové rodiny. V říjnových dnech si do Bučiny u Vysokého Mýta mohou zajet také zájemci o krouhané zelí.

Vítr a slunečno. Ideální podmínky pro pouštění draka. V Poříčí u Litomyšle se konala drakiáda. Draci se vznášeli opravdu vysoko a byla to krásná podívaná, i když někomu drak uletěl nebo skončil ve stromě.

Živanický tým zcela zaskočil klub, kterému se přezdívá klokani. A už tak skákající klokani jako by si s sebou vzali do vaku péra… ŽIVANICE - BOHEMIANS B 0:4. A k tomu magnet, který nepřitáhl žádný tým k vítězství. Utkání vedoucí celku I. A třídy Lázní Bohdaneč se druhým v pořadí, kterými byli fotbalisté Libišan skončilo dělbou bodů.

73. ročník závodu o Zlatou přilbu přilákal do Pardubic spoustu fanoušků ploché dráhy. Nadšenci si užili již tradičně krásnou podívanou. První říjnový víkend lákal nejen svým počasím, ale především legendárním závodem.

/OBRAZEM/ Projděte si zde přehledně vším zajímavým, co se v našem kraji událo o uplynulém víkendu.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.