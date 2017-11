Podnikatelský inkubátor nezískal podporu zastupitelů

Pardubice – Řada měst se snaží pomáhat začínajícím podnikatelům. Pardubickým politikům to před lety s projektem Technopark nevyšlo, teď by to rádi zkusili znovu.

Radní města schválili vyčlenění 300 tisíc korun na vznik Pardubického podnikatelského inkubátoru (P-PINK), jenž by měl poskytovat pomoc a prostor začínajícím podnikatelům a unikátním projektům. Na provozu inkubátoru by se mělo podílet město Pardubice a kraj. Zastupitelstvo města ale návrh neschválilo.



Odpůrci poukazují na obdobný projekt Technopark, jehož součástí byla před deseti lety výstavba budovy v průmyslové zóně ve Starých Čívicích a jenž dopadl neslavně – zbyly po něm dluhy v řádu stovek miliónů a jako vývojové centrum se využíval minimálně. Výtky směřovaly i k umístění nového inkubátoru – ten by měl sídlit v městském domě na třídě Míru, kde je hamburgerová restaurace.



„Nedokáži si představit, jak takový dům může být pro tento záměr vhodný. Nepřijedete tam autem,“ poznamenal zastupitel za Patrioty Pardubic Jan Linhart.



„Můj názor je, že do Starých Čívic, kde sídlil Technopark, nechtěl nikdo jezdit. Z měst, kde inkubátory fungují, víme, že centrum je to, co tam začínající firmy přitáhne,“ kontroval náměstek primátora zodpovědný za dotace Jan Řehounek (ANO).



P-PINK by měl také zabránit odlivu nadějných mladých a vědců a podnikatelů mimo Pardubice, v budoucnu by se do něj měla zapojit i Univerzita Pardubice. Inkubátor by měl poskytnout zájemcům centrální vybavené místo, díky němuž budou moci minimalizovat svoje vstupní náklady a kde budou probíhat semináře pro začínající podnikatele a fungovat služba, která propojí nositele myšlenky s případnými investory.



ŠPATNÝ VTIP?

Řada zastupitelů ale projekt kritizovala. „Tohle mohlo napadnout jenom někoho, kdo nikdy nepodnikal. Přijde mi to jako špatný vtip. Měli bychom se zamyslet nad tím, jak se dá začínajícím podnikatelům pomoci. Tahle cesta to určitě není,“ řekl František Brendl (Pardubáci).

Karel Haas (ODS) nesouhlasil ani s myšlenkou podporovat začínající podnikatele. „Podnikání podpoříme tak, že nastolíme rovné podmínky. A ne, že některým podmažeme začátek, takže se nikdy podnikat nenaučí,“ řekl zastupitel.



Řehounek ale chce tento bod projednat znovu na příštím zasedání zastupitelstva. „Už jsme zahájili jednání napříč politickým spektrem s cílem lépe vysvětlit, že se nejedná o další Technopark ani o realitní kancelář pronajímající prostory v centru města, upřesnit, pro jaký okruh potenciálních zájemců to je a podobně. Návrh znovu předložíme na listopadovém zastupitelstvu, přičemž jednání bude přítomen i Richard Červenka, ředitel P-PINKU, který záležitosti opravdu rozumí a bude lépe argumentovat,“ řekl Řehounek. (jpr, len)