Trestní stíhání bylo zastaveno tím, že všichni aktéři přiznali vinu. Zatímco čtyři členové představenstva se dopustili trestného činu z nedbalosti, Hronovo jednání bylo úmyslné. Pozemky, jež zakoupil za milion korun, totiž přepsal na svou tchyni, která je už o měsíc později prodala SmP za částku pět milionů korun. Hron ostatním členům představenstva tyto okolnosti zatajil.

Peníze musí vrátit

Další z podmínek je, že Hron musí Službám uhradit vzniklou škodu, která se vyšplhala na 4,4 milionu korun, jelikož podle znaleckého posudku byla cena pozemků jen 600 tisíc korun. „SmP s jedním z obviněných uzavřely dohodu o narovnání, na jejímž základě byla již společnosti většina škody nahrazena,“ informovala tisková mluvčí SmP Klára Sýkorová. Zbývající část má být uhrazena v průběhu zkušební doby, kterou stanovil státní zástupce.

„Dohodu kvituji, protože je to jediná možnost, jak dostat finance pro společnost zpátky, ale myslím si, že pan Hron z toho vyvázl příliš lacino,“ řekl opoziční zastupitel za Pardubáky a člen dozorčí rady SmP František Brendl.

„Pro město Pardubice, jako vlastníka společnosti Služby města Pardubic, je hlavní to, že vyčíslená škoda byla, respektive bude zcela uhrazena,“ konstatoval tiskový mluvčí pardubického magistrátu Radim Jelínek.

Pochybný převod pozemků: Z jednoho milionu korun bylo pět



Na podezřelé nákupy městské akciové společnosti Služby města Pardubic upozornili v roce 2017 opoziční politici z ODS. Služby měly v roce 2016 nakoupit za více než pět milionů tři lesní pozemky u Černé za Bory, které pouhý rok předtím koupil v dražbě člen představenstva SmP a zastupitel za hnutí ANO na Městském obvodu Pardubice I Karel Hron za 959 tisíc. Následně je přepsal na tchyni, která je za měsíc prodala městské akciové společnosti. Transakci schválilo představenstvo společnosti.



Zastupitelé byli zaskočení i z toho, proč společnost pozemky kupovala, k ničemu je totiž nepotřebovala. „Absolutně nám není jasné, k čemu by Služby mohly takové pozemky potřebovat,“ řekl tehdy zastupitel Karel Haas (ODS). Hron sice pro nákup pozemků nehlasoval, ale ostatním zatajil všechny okolnosti.



Služby na něj nakonec podaly trestní oznámení. „SmP v minulosti podala trestní oznámení na neznámého pachatele pro podezření ze spáchání trestného činu porušení povinností při správě cizího majetku. Policie České republiky případ šetřila a následně obvinila pět osob,“ uvedla mluvčí SmP Klára Sýkorová. Hronovi za podvod hrozilo až pět let ve vězení. Hnutí ANO, jehož byl členem, musel opustit. „Je to obrovské zklamání. Hnutí ANO se od toho jednoznačně distancuje a považuje to za selhání jednotlivce,“ řekl v roce 2017 primátor Martin Charvát (ANO).