Pardubice mají svůj Poesiomat, do provozu byl slavnostně uveden ve středu 14. června. Roura připomínající periskop ponorky nebo výdech z metra vyrosla před pardubickým nádražím. Pardubice se tak zařadily po bok Prahy, Paříže nebo New Yorku, kde poetická roura oslovuje kolemjdoucí.

Pardubice mají svůj Poesiomat | Foto: Jan Faltus, Piána na ulici

Poesiomaty začal umisťovat do veřejného prostoru v roce 2015 pražský kavárník Ondřej Kobza. „Chtěli jsme vymyslet způsob, jak dostat poezii do veřejného prostoru. Tak vznikla poetická roura, tzv. Poesiomat,“ vysvětlil Kobza. „Koncept Poesiomatu se postupně vyvinul do dnešní podoby, kdy se snažíme zachytit symboliku a kouzlo místa. Určitá poezie je i v běžných lidských činnostech. Například v pečení perníku, jehož recept se předává po generace. Poesiomat je proto takovou zhudebněnou identitou místa,“ dodal Kobza.

Pardubický Poesiomat tak spojuje několik témat. „Zčásti bude přehlídkou významných umělců z minulosti i současnosti, kteří spojili svůj život s Pardubicemi. Petr Kabeš, Jiří Pištora nebo současná oceňovaná spisovatelka Lucie Faulerová,“ vypočítal Kobza.

Další skladby pak jsou věnovány pardubickým symbolům. „Ve spolupráci s dokumentaristkou Silvií Dymákovou se nám podařilo získat unikátní promluvu pardubické legendy Krychliče. V Poesiomatu zazní třeba i znělky pardubického nádraží, hymna pardubického hokeje nebo recept na vyhlášený perník,“ doplnil Kobza. Své místo má v Poesiomatu i pardubická hudební stálice, kapela Vypsaná FiXa.

Realizaci pardubického Poesiomatu finančně podpořily Pardubický kraj i město Pardubice. „Jde o unikátní projekt, který je inovátorský a plný fantazie. Prostor pardubického přednádraží před časem prošel výraznou změnou a například sochu Jana Pernera, která je také netradiční, vnímají Pardubáci kladně. Věřím, že stejně tak to bude u Poesiomatu,“ řekl k projektu Poesiomat pardubický primátor Jan Nadrchal.

Hravá interaktivní čekárna

Nápaditost Poesiomatu ocenil také první náměstek primátora Jakub Rychtecký, který stál u zrodu projektu v Pardubicích. „Koncept Poesiomatu mě nadchl už od chvíle, kdy jsem ho poprvé uviděl v Praze na náměstí Míru. Na tuto interaktivní uměleckou intervenci ve veřejném prostoru jsme z rozpočtu města přispěli částkou 100 tisíc korun z celkových 200 tisíc korun.

Na vlakovém nádraží, které je branou do města a zároveň místem setkávání. Líbí se mi myšlenka, že se lidé budou u Poesiomatu sdružovat nebo si krátit čekání na vlak, že se Poesiomat může stát jakousi hravou interaktivní čekárnou. Mám proto obrovskou radost, že jsme společnými silami projekt dotáhli u nás doma v Pardubicích,“ usmíval se na slavnostním odhalení náměstek Rychtecký s tím, že si velmi váží podpory tomuto projektu také od Pardubického kraje, Českých drah a Správy železnic.

„Poetickou rouru jsme podpořili, protože přináší do veřejného prostoru něco navíc, oživuje ho a dává mu přidanou hodnotu. To je něco, co jsem se snažil podporovat i jako starosta Litomyšle, kde jsme pořádali výstavy moderního umění přímo v prostorách města. Pokud je instalace kvalitní a přinese okolí něco nového, rádi projekt podpoříme,“ uzavřel náměstek hejtmana pro dopravu Michal Kortyš.

Pardubice se realizací Poesiomatu zařadí po bok více než třech desítek českých i zahraničních měst. Další poetické roury mohou lidé spatřit V Praze, Plzni, Ostravě, Brně nebo New Yorku, Paříži, Dublinu či kazašské Astaně.