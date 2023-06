Lékařská pohotovost pro dospělé má v areálu Pardubické nemocnice fungovat každý den. A to od pěti hodin odpoledne do 22. hodiny večer ve všední dny. O víkendech a ve svátcích pak od deseti hodin dopoledne do deseti hodin večer. Už před půl rokem naše redakce upozornila na to, že pohotovost fungovala pouze 17 dní a 13 dní měla zavřeno.

V červnu je situace ještě horší. Lékařská pohotovost funguje 13 dní a 17 dní hlásí zavřeno. „Bohužel, situace s obsazením služeb na lékařské pohotovosti není nadále uspokojivá,“ potvrdil lékař a zastupitel města Pardubic Vít Ulrych.

Pacienti, kteří hledají pomoc, si tak musí na webu nemocnice nejprve zkontrolovat, zda podle rozpisu služeb nějaký lékař na pohotovosti daný den je.

Podle kraje péče zajištěná je

Za organizaci a zajištění lékařské pohotovosti odpovídá primárně kraj. Ten ale problém nevidí. Hejtmanství zároveň přiznává, že situace na pohotovosti pro dospělé se od loňského roku nijak výrazně nezměnila. „Externí praktičtí lékaři jsou v tuto chvíli ochotni pokrýt zhruba polovinu dnů v měsíci. V případě, že na daný den není pohotovostní služba pro dospělé obsazena, poskytnou pacientům, kteří vyhledají pohotovost pro dospělé, péči podle typu obtíží příjmové ambulance klinik a oddělení Pardubické nemocnice. Péče o pacienty je tak vždy zajištěna, což je to nejpodstatnější,“ uvedla náměstkyně hejtmana zodpovědná za oblast zdravotnictví Michaela Matoušková.

Lékaře chtělo začít podporovat město, které loni zvažovalo, že pohotovost zajistí namísto kraje.

„Pardubický kraj by mohl lidem zajistit slušnou a dostupnou pohotovostní službu, ale není ochoten platit lékařům a zdravotním sestrám takovou odměnu, která by pro ně byla zajímavá,“ uvedl v listopadu zastupitel a lékař Vítězslav Novohradský, který chtěl na provoz 7,5 milionu korun.

Návrh na to, aby se lékaři platili z městských peněz, ale nakonec zastupitelstvem neprošel.

„Navýšení odměn za služby s přispěním města by mohlo motivovat další praktické lékaře či internisty k většímu zapojení do služeb. Bohužel, v současnosti řada lékařů spíše preferuje více volného času a ani toto navýšení odměn nemusí vést k většímu obsazení služeb,“ přiblížil Ulrych s tím, že pokud by se do služeb zapojilo větší množství lékařů, na každého z nich by vyšla služba například jednou za měsíc.

Motivací pro lékaře, kteří nyní nechtějí sloužit pohotovost, by mohla být i nová moderní budova za zhruba 1,65 miliardy korun. V krajské nemocnici se totiž nyní staví nový urgentní příjem, který s ambulancí do budoucna počítá. Urgentní příjem se bude nacházet hned ve vstupním podlaží. Po dokončení se do nového pavilonu přestěhují také oddělení, která jsou zatím rozmístěná různě po areálu.

„V osmipodlažní budově urgentního příjmu budou například lůžka ARO a JIP, chirurgické obory, jako jsou chirurgie, dětská nebo cévní chirurgie či neurochirurgie. Dále ortopedie, traumatologie a kardiologie. Chybět samozřejmě nebudou ani operační sály. V přízemí bude emergency, tedy akutní příjem rozdělený na vysokoprahovou a nízkoprahovou část, vyšetřovny a ambulance a na střeše budovy heliport,“ informovala mluvčí společnosti Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová. Zahájení provozu se plánuje začátkem roku 2024.

Kdy navštívit pohotovost?



Pokud dojde k náhlé změně zdravotního stavu nebo zhoršení průběhu onemocnění mimo ordinační dobu registrujícího praktického lékaře či ambulantního specialisty, je vhodné vyhledat lékařskou pohotovostní službu. Ta však není určena pro běžné vyšetřovací a léčebné výkony, které lze vyžádat v době běžného denního provozu zdravotnického zařízení. Ve stavech, kdy je bezprostředně ohrožen život nebo mohou obtíže způsobit trvalé chorobné změny, je nutné přivolat Zdravotnickou záchrannou službu na čísle 155 nebo 112.