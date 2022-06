Znamená to, že lékaři odmítají zajišťovat péči mimo běžnou pracovní dobu, nejde o výpovědi z pracovního poměru.

„Interní oddělení v Pardubicích i Chrudimi jsou srovnatelně veliká a personální zajištění bylo v Pardubicích už před odchodem lékařů z Chrudimi nižší. V Pardubicích však naroste objem péče a někteří zdravotníci se obávají, zda je v jejich silách tento objem zvládnout, což vedlo k několika výpovědím z ústavních pohotovostních služeb. Jednání o způsobu zajištění péče i nadále pokračují a záležitost není uzavřena,“ popsala mluvčí Nemocnice Pardubického kraje Kateřina Semrádová. Počet výpovědí neupřesnila.

Situace s obecným nedostatkem internistů v Česku tak v tuto chvíli zasahuje do provozu obou nemocnic na západě kraje. „Důležité je doplnit, že uzavření lůžkové části interního oddělení v Chrudimi se v Pardubicích dotkne také jiných oborů než jenom interny, protože péči o pacienty zde zajistí více oddělení,“ dodala mluvčí.

Pacienti jsou znepokojení

Lidé jsou každopádně znepokojeni personální situací, která v současné době v nemocnicích Pardubického kraje vládne. „Když to tak slyším, nechám se ještě raději žlučníkem týrat do podzimu, když se o mne o prázdninách nebude mít kdo postarat. Jsem zvědavý, jak to krajská nemocnice vyřeší,“ utrousil rozzlobeně čtyřiašedesátiletý Milan z malé vesničky u Seče.

Na pendlování mezi oběma městy ale už je prý zvyklý. „Z ambulance v Chrudimi mě poslali na vyšetření do Pardubic, kde mě ale nehospitalizovali - musel jsem se vrátit. Teď už lůžková interna fungovat v Chrudimi nebude, takže případně se žlučníkovým záchvatem pojedu přímo do Pardubic,“ dodal Milan.

Do personální krize se zapojilo město Chrudim, které připravilo petici za zachování plného provozu Chrudimské nemocnice, a to včetně interního oddělení. „Další omezení se dají očekávat. Už teď některá oddělení plně nefungují a pacientům se zde nedostává dostatečné péče. Bývají odesíláni do Pardubic, odkud je vracejí, že k nim spádově nepatří,“ vysvětlil místostarosta Chrudimi Petr Lichtenberg důvody vzniku petice.

V pátek odpoledne se na tamní radnici uskuteční jednání za účasti zástupců města, Pardubického kraje a vedení krajské nemocnice. O výsledku jednání budeme informovat.