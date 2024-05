Bývalí i současní představitelé pardubického hokeje se ve čtvrtek rozloučili s Milanem Černickým, historikem a archivářem pardubického hokejového klubu. Byl s ním spojen šedesát let a v roce 2024 byl zařazen do Dynastie Dynamo, což je společenství osobností, které se významným způsobem zasadily o rozvoj pardubického hokeje či budování jeho věhlasu v Česku i zahraničí.

Legendární hokejista Martinec vzpomíná na historika pardubického klubu | Video: Bohumil Roub

Bývalí reprezentační útočníci Vladimír Martinec a Bohuslav Šťastný, bývalý reprezentační gólman a dříve také generální manažer HC Dynamo Pardubice Dušan Salfický nebo místopředseda představenstva klubu Ivan Čonka a spousta dalších přišli ve čtvrtek do pardubického krematoria na poslední rozloučení s Milanem Černickým, legendárním historikem pardubického hokeje.

„Věnoval se tomu hokeji od těch šedesátejch let. Byl poctivej, pracovitej, měl to všechno pod kontrolou. Já mám na něj nejlepší vzpomínky. Jezdil s náma i na zápasy ještě, když já jsem hrál, a to i do zahraničí. Byl v pohodě a velice příjemnej člověk," zavzpomínal na Černického Vladimír Martinec, ikona pardubického hokeje, bývalý reprezentant a rovněž i bývalý trenér HC Dynamo Pardubice.

Ze současných hráčů A týmu se na pohřbu žádný neobjevil, což nový generální manažer Ivan Čonka zdůvodnil tím, že hráči jsou vesměs s rodinami po náročné sezoně, kdy získali titul vicemistra, na dovolených.