„Podoby obyvatelského jména Parduban, Pardubák, Pardubičák, které se v praxi poměrně často objevují, nejsou spisovné,“ píše se v příručce. Obyvatelé Pardubic se ale dostávají do schizofrenní situace, jelikož málokdo z nich si řekne jinak než Pardubák.

„Ten, kdo se v Pardubkách narodil, tak ví,“ napsala pod anketu Deníku Šárka Lednová a přidala srdíčko, kterým odkázala k odpovědi, že používá pojmenování Pardubák. Stejně odpovědělo 366 z 380 hlasujících. Mezi dalšími variantami byl Parduban a Pardubičák, pro než hlasovaly jen jednotky lidí. Uživatelé dostali také pokyn, že pokud jimi používaná varianta ve výběru není, mohou ji dopsat do komentářů. Přesto nikdo jedinou spisovnou variantu, tedy Pardubičan, nepřidal. „Pardubičák je obyvatel Pardubiček, ale ne Pardubic,“ vyškrtl jednu z variant, která podle něho odkazuje jen k obyvatelům jedné městské části, Miroslav Mareš.

Jedině Pardubáci

Obyvatelé krajského města tak opět vyslali jasný signál. Nejsou Pardubičané, ani Pardubané, ani Pardubičáci. Jsou jedině Pardubáci a Pardubačky. „Jako Pardubáci máme právo říkat si Pardubáci," prohlásil primátor statutárního města Pardubice Martin Charvát a dodal: "Jeden architekt, který prošel i několika dalšími městy, mi řekl, že v Pardubicích máme silné zvykové právo. Říkat si Pardubáci je tedy takovým tradičním zvykovým právem. Je to tu tak zažité.“

Naprosto jednoznačně dopadlo i hlasování v anketě na našem Facebooku. Všech 382 hlasujících se přihlásilo k označení Pardubák, k Pardubičákům nebo Pardubanům nikdo:

Na verzi Pardubák se shodují také lektoři z Univerzity Pardubice. „Nejobvyklejší a také v Pardubicích přijímaná podoba tohoto označení je Pardubáci. Pojem Pardubičáci používají jen neznalí lidé zvnějšku,“ okomentoval to vyučující z filozofické fakulty Tomáš Jiránek, který našel zastání i u dalších kolegů. „Ustáleným tvarem je Pardubáci, bez ohledu na to, co si o tom myslí jazykovědci. Myslím, že jiná verze by působila směšně,“ dodal historik z filozofické fakulty Petr Vorel.

Na zmatek v pojmenování pardubických občanů doplatila také Česká spořitelna, která ve své kampani použila méně obvyklý výraz. „Pardubičáci, jste #silnější, než si myslíte. Máte nejaktivnější cyklisty v celém Česku a tím šetříte přírodu,“ napsala společnost na letáky. Pardubáci jí kvůli tomu následně řádně vyčinili, někdo se dokonce pokusil na letáku umístěném z boku zastávky přebytečná písmena fixem škrtnout.

„Chybu s nesprávným oslovením obyvatel Pardubic jsme si uvědomili a upravili jsme veškeré online reklamy. Od minulého pátku jsme pak vyměnili i plakáty rozmístěné v Pardubicích. Do budoucna se takové chyby již vyvarujeme,“ informoval tiskový mluvčí České spořitelny Filip Hrubý. Nové plakáty už obsahují nejčastěji používané oslovení. „Pardubáci! Děkujeme, že jste nás upozornili, a omlouváme se za nevhodné zvolené oslovení "Pardubičáci". Každá zkušenost, ze které se poučíme, nás dělá #silnější,“ vybruslila z toho nakonec spořitelna.