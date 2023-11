Policie po včerejší razii na pardubické radnici obvinila 19 lidí a dvě firmy. Policejní razie se týká zakázek města a městských firem Služby města Pardubic a Rozvojového fondu Pardubice. V tiskové zprávě to dnes uvedla pardubická státní zástupkyně Adéla Rosůlek, která kauzu dozoruje. Obvinění jsou podezřelí z manipulace s veřejnými zakázkami, které vyhlašoval pardubický magistrát. Otřese kauza i vedením radnice? „Odmítne-li hnutí ANO situaci řešit, je na místě navrhnout odvolání všech zástupců hnutí z vedení města,“ zní z opozice.

Bývalý primátor Martin Charvát, současný pardubický radní a zastupitel. | Foto: archiv Deníku

Zásah detektivů v Pardubicích pokračuje i dnes. „Všechny obviněné fyzické osoby jsou stále zadrženy a nadále probíhají úkony trestního řízení. Věc dozoruje Okresní státní zastupitelství v Pardubicích,“ informoval v úterý večer Jaroslav Ibehej z protimafiánské centrály (NCOZ). Policie je podezřívá z toho, že porušovali povinnosti při správě cizího majetku, zjednávali výhody při zadání veřejné zakázky, přijali úplatky, podpláceli a zneužili pravomoci úřední osoby. Podle detektivů se jedná o trestné činy dílem dokonané i ve stadiu pokusu.

V čele pozornosti stojí bývalý primátor Pardubic Martin Charvát. Ten město vedl v letech 2014 až 2022. Pak se neúspěšně ucházel o křeslo senátora. Po loňských prohraných volbách se exprimátor po osmi letech vrátil ke své profesi. „Vrátím se ke své profesi, budu se věnovat investicím ve stavebnictví,“ řekl po říjnových volbách. Současně ale zůstal členem městské rady a zastupitelem za hnutí ANO.

Detektivové z NCOZ už v úterý informovali o tom, že zasahují společně s Vojenskou policií.

Policisté v Pardubicích zasahovali přímo na radnici, kde zapečetili kanceláře vedení radnice, v budově městského úřadu za divadlem, kde sídlí odbor majetku a investic ale i ve společnosti VAK, Porr nebo ve stavební firmě Stafi. Místa pak policisté v civilu pečlivě hlídali. Práce kriminalistů trvala celý den a dnes bude pokračovat. I dnes policisté od rána zasahují v sídle společnosti Služby města Pardubic. „Policie je na místě, probíhají úkony trestního řízení. Nedokážeme odhadnout, jak dlouho tady bude a myslím si, že to nevědí ani sami policisté. Poskytujeme jim součinnost. Omlouvám se za stručnost,“ nechtěla být konkrétnější mluvčí Služeb města Pardubic Klára Sýkorová.

Mluvčí Vojenské policie přiblížila, o koho se policie zajímala. „Zadržení se týká zaměstnanců příspěvkové organizace ministerstva obrany a civilních osob, podnikajících ve stavebnictví,“ řekla Barbora Bitalová.

Zdroj: Deník/Nikola Čížková

Podle prvních informací z médií si policie při razii měla odvést i bývalou náměstkyni primátora Helenu Dvořáčkovou, šéfa Rozvojového fondu Pardubice a zastupitele Michala Drenka, šéfa Krajské hospodářské komory Josefa Koprivňanského i šéfa Služeb města Aleše Kopeckého.

Otřese kauza vedením radnice?

Opozice neváhá a vyzývá politiky k okamžité rezignaci. Podle opozičních zastupitelů nemůže za těchto okolností koalice, kterou vede opět hnutí ANO, v Pardubicích dále pokračovat. Piráti a Zelení vyzývají exprimátora Martina Charváta a další aktéry kauzy k odstoupení ze všech veřejných funkcí a vedení Rozvojového fondu Pardubice (RFP) k rezignaci.

Kauza Stoka

Korupční kauza Stoka v Brně. Bývalý místostarosta městské části Brno-střed za ANO Jiří Švachula dostal trest devíti a půl roku ve vězení. Podle rozsudku Švachula v případu ovlivňování zakázek na městské části řídil organizovanou skupinu. Krajský soud v Brně jej uznal vinným v korupční kauze na radnici Brna-středu. Státní zástupce mu navrhl čtrnáct let vězení. Soud uložil tresty i dalším osmi obžalovaným a dvěma firmám.

„Protimafiánský útvar na radnici nepřišel na kafe, ale s podezřením na organizovanou manipulaci veřejných zakázek. Aktéři kauzy nesmí zůstat nikde, kde mohou rozhodovat o penězích Pardubáků,” řekl zastupitel za Piráty Dominik Bečka. Jinak, podle svých slov, zváží hlasování o konci ANO ve vedení města. „Podezření policistů jsou závažná, je to hotová pardubická Stoka. Odmítne-li ANO situaci důrazně řešit, ztratí i poslední zbytky důvěry občanů. Pak je na místě navrhnout odvolání všech zástupců hnutí z vedení města,” dodal Robert Hrdina (Zelení).

Podle zastupitelů jsou obvinění tak rozsáhlá, že je dnes už nikdo nemůže s čistým vědomím podpořit. „O vině obviněných rozhodne až soud. Ve svých funkcích ve vedení města a městských společností však musí obvinění skončit hned," uvedl Martin Slezák, předseda zastupitelského klubu TOP 09.

Politici se shodují, že teď je vše na vyšetřovatelích. „To, co se včera stalo, mě ohromně překvapilo, kdybych věděl, že něco takového děje, tak, bychom se v minulosti této vlády neúčastnili," řekl Jan Mazuch (ODS) s tím, že už vyzvali všechny, kteří jsou tou aférou dotčeni, aby odstoupili ze všech svých politických funkcí. "Vím, že nemáme sílu na to to protlačit, ale budeme to navrhovat," dodal Mazuch.

Ke kauze se krátce vyjádřil i pardubický poslanec za hnutí ANO Martin Kolovratník, který na síti X (dříve Twitter) napsal, že se ho kauza netýká a informace má pouze z médií. „Nezastírám, že jsem zklamaný, když se to děje u kolegů, co znám. A spíš se cítím oklamán i já," napsal Kolovratník.

Vyjádření současného primátora se Deníku nepodařilo sehnat, Jan Nadrchal je totiž služebně v Nizozemsku.

Pardubické zastupitelstvo má 39 členů. Koalici tvoří hnutí ANO, které vyhrálo loňské komunální volby, spolu s Žijeme Pardubice a Společně pro Pardubice, má 20 hlasů.