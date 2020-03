Jen v Pardubicích jsou to každý den desítky udání na nenošení roušek či jiná porušení karantény. Většinou jsou řešena jen domluvou.

Lidé udávají ty, kteří nenosí roušky. Většina oznamovatelů se neschovává za anonymitu. Překvapit hříšníky je ale pro policisty většinou obtížné.

„Hodně udání je na nedbalou zevlující mládež, ať již ve městech, nebo na vesnicích. Často ale, že dříve, než hlídka dorazí na místo udání, dotyční si roušku rychle nasadí a učiní mezi sebou patřičné rozestupy,“ uvedla policejní mluvčí Markéta Janovská.

Městské policie i obvodní oddělení policistů ale potvrzují, že opatření jsou v zásadě respektována. Ojedinělé prohřešky bývají spíše jen nedopatřením.

Takhle to rozhodně vypadat nemá

Pardubické letiště však v noci ze sobot na neděli zažilo flagrantní porušení karantény. U plotu podél runwaye, kde přistával obří Ruslan s nákladem roušek a respirátorů z Číny, se shromáždilo na 150 zvědavců.

Lidé i s auty obsadili nejen okolní silničky, ale i zdejší cyklostezku. půl hodiny před půlnocí to tu vypadlo jako u vstupu na nějaký rockový koncert. Policie zasáhla deset minut před příletem letadla, označila to za „srocení davu“ a vyzvala účastníky k rozchodu.

„Bylo to jasné porušení karantény, i když na nás lidé zkoušeli výmluvy, že jsou na procházce. A prý netušili, že tu bude víc jak zákonem stanovených maximálně 30 lidí. Většina lidí se po výzvě rozešla, tři ale neuposlechli a ty budeme řešit ve správním řízení,“ dodala policejní mluvčí Janovská.

Lyžaři z Itálie?

Městská policie šla ve svém glosování situace u letiště ještě dál. „Až zase budete mít pocit, že za všechny vaše problémy můžou lyžaři z Itálie… Nařízení vlády o omezení pohybu osob pro vás samozřejmě vůbec neplatí, pokud máte pocit, že se musíte třeba i s dětmi jít v davu podívat na letadýlko. Karanténa nekaranténa. Pořád tam ale tenhle odstavec nemůžeme najít. Ani vlevo dole…,“ uvedl mluvčí městských strážníků Jiří Sejkora.

Ve čtvrtek pro změnu policisté pacifikovali na jedné pardubické ubytovně nezvaného nocležníka, který byl agresivní a na muže zákona bez roušky kašlal s tím, že je nakažen a chce je infikovat.

„Z následného testování a Covid-19 vyšel ale jako negativní, takže teď mu hrozí za nebezpečné vyhrožování rok basy,“ dodala Janovská.

Častá udání od veřejnosti jsou pak také na různé obchody nebo restaurace, většinou se v nich však zdržují skutečně jen zaměstnanci.

Policie: Dnes už budeme nekompromisní!



Pardubice – Policie varuje, že při dnešním, už druhém přistání Ruslanu s dodávkou roušek a respirátorů z Číny, bude nekompromisní. „Opravdu teď nejde o to, kdo s koho, zda vyhrajete vy s vaší výmluvou, že jdete na procházku, nebo policie. Všem nám by mělo jít o společnou věc… Prosíme vás! My jsme ti, kteří jsou pro vás venku, vy pro nás zůstaňte doma!“ žádá policie.