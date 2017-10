Policie loví z Chrudimky mrtvé tělo

Pardubice - Bylo to podezření na odpad v řece, ukázalo se, že jde o lidské tělo.

V řece v Chrudimce v Pardubicích v úterý odpoledne upozornili svědci strážníky městské policie na podivný předmět zhruba uprostřed řeky. To, co ze břehu vypadalo jako odpad se ale zblízka ukázalo jako mrtvé tělo.



Hlídka městské policie zavolala na místo hasiče, ze břehu totiž nešelo pořádně určit, o co se jedná. Až když se hasič ze břehu dostal blíže, bylo možno říci, že se nejedná o hadry ani spacák, ale člověka.



Na místě v této chvíli jsou kriminalisté, kteří čekaji na policejní potápěče. Ti mají tělo z řeky vyzvednout. Prozatímní zjištění je, že se jedná zřejmě o muže drobnější postavy a v tuto chvíli nebyly zjištěna žádná viditelná zranění, která by ukazovala na možný násilný motiv. K ohledání mrtvého však ještě nedošlo, čeká se na policejní potápěče.