Barokní kostel, renesanční radnice s barokním průčelím a honosné lázeňské budovy opodál. To je obraz, který se člověku zjeví, rozhlédne-li se na Masarykově náměstí v Lázních Bohdaneč. Avšak do tohoto výhledu se často vkrádají kamiony, které si tudy zkracují cestu z dálnice D11 směrem na Pardubice a opačně. A tak jich denně průtahem lázeňského města projedou tisíce. Výsledek? Poničené silnice, praskající domy, zápach, hluk a naštvaní lidé. „Kamionů tu jezdí velké množství, je to strašné. Někdy mi až přejede husí kůže, jak jedou blízko, je to tu nebezpečné,“ postěžovala si obyvatelka Bohdanče Inka Čiháková.

Starostové nejen Bohdanče ale i dalších obcí, které leží na trase, proto roky bojují za to, aby zde byla kamionová doprava omezena. Část strastiplné cesty už mají za sebou, podařilo se jim vybojovat převedení silnice I/36 ze skupiny silnic první třídy na dvojkovou. Na té lze omezit průjezd kamionů. Zbývá jen osadit značky, a přestože starosta Lázní Bohdaneč Vladimír Šebek doufal, že to město dostane jako vánoční dar, stále není hotovo. „Pořád nám tu ty kamiony jezdí. Ministerstvo dopravy mělo připomínky k dopravnímu značení, proto se to protáhlo,“ uvedl Šebek s tím, že na jaře snad bude vše hotové.

Zdroj: DeníkŘešení bude ale jen částečné. Kamiony nebudou moci sjet z dálnice a projet obcemi, jako je Chýšť, Voleč nebo Rohovládova Bělá, a pokračovat přes Bohdaneč. Tento úsek by se měl dočkat značek ještě na jaře. Avšak část od bohdanečského Masarykova náměstí do Rybitví bude muset na omezení kamionové dopravy počkat.

„Jde o to, že kdyby od Pardubic vjel kamion do zákazu, neměl by se kde otočit, takže předpokládáme, že se tam postaví kruhový objezd, čímž by se problém vyřešil i z druhé strany,“ popsal Šebek.

Ovšem kruhová křižovatka v Rybitví je zatím jen ve fázi studie. Pro Lázně Bohdaneč je to tak jen poloviční vítězství, pro kamiony by totiž mohla být zajímavá i trasa od Pardubic přes Bohdaneč a směrem na Hradec Králové. „Projížděly by tak těsně kolem lázeňských budov a centrem. Uvidíme, co to udělá, doufám, že pro kamiony nebude tato trasa atraktivní. I tak očekáváme, že určitě ke snížení dopravy dojde,“ uvedl Šebek.

Omezení kamionové dopravy ale místní pořádně zaznamenají nejspíš až na podzim, jelikož přes léto bude průtah městem kompletně uzavřen kvůli rekonstrukci. Od července do podzimu tak řidiči musí počítat s objížďkou.